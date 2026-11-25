Η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Αφρικής (CAF) ανακοίνωσε σήμερα τους πέντε υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς, από τους οποίους τρεις είναι Μαροκινοί και δύο Σενεγαλέζοι, καθώς οι δύο εθνικές ομάδες έπαιξαν στον τελικό του πρόσφατου «Κόπα Αφρικα».

Από το Μαρόκο υποψήφιοι είναι οι Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ Μαδρίτης) και Ισμαέλ Σαϊμπάρι (Μπάγερν Μονάχου), ενώ από τη Σενεγάλη ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, Σαντιό Μανέ (Αλ Νασρ), και ο Πάπε Γκέιγ της Βιγιαρεάλ.

Η απονομή του βραβείου στον κορυφαίο Αφρικανό ποδοσφαιριστή για το 2026 θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου στο Λάγος της Νιγηρίας.