Από τους δέκα αγώνες του Άρη ο Εφαγκέ σκόραρε στους εφτά. Με τα δύο τέρματα που πέτυχε απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα έφθασε τα εννέα στη φετινή σεζόν, ενώ οι ερυθρόλευκοι έγιναν η δέκατη ομάδα κόντρα στην οποία σκοράρει, φορώντας τη φανέλα του Άρη.

Η μοναδική ομάδα απέναντι στην οποία βρήκε δίχτυα αλλά δεν πήρε τρίποντο η «Ελαφρά Ταξιαρχία» είναι η Ομόνοια, με τους πράσινους να κερδίζουν το ένα παιχνίδι και στο άλλο να σημειώνεται ισοπαλία.

Στην περσινή περίοδο ο Εφαγκέ σκόραρε όσες φορές μέχρι τώρα στην τρέχουσα. Τα εννέα γκολ της περασμένης σεζόν επιτεύχθηκαν απέναντι σε Ακρίτα (νίκη 3-1), Ένωση (4-0, 0-4), Εθνικό (0-3), ΑΕΛ (ήττα 2-1), Ομόνοια (2-2) και Απόλλωνα (δύο γκολ στη νίκη 3-0 και ένα στην ήττα με 3-2). Κόντρα στους γαλάζιους πέτυχε και το πρώτο φετινό του τέρμα (2-2), ενώ ακολούθησε το μοναδικό γκολ στην ήττα στο ΓΣΠ από την Ομόνοια (1-4).

Από εκεί και πέρα, όσες φορές σκόραρε, ο Άρης έφυγε με το τρίποντο. Συγκεκριμένα, έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ με Krasava E.N.Y. (0-1), Ολυμπιακό (1-2), ΑΕΛ (1-3), Ανόρθωση (2-1) και Νέα Σαλαμίνα (3-1). Δεν σκόραρε στις ισοπαλίες με Καρμιώτισσα (0-0) και ΑΕΚ (1-1), καθώς και στην ήττα από τον ΑΠΟΕΛ (3-1), παιχνίδι στο οποίο όμως είχε δώσει ασίστ.