Στο Τορίνο μεταφέρθηκε από σήμερα το σκηνικό για την Ομόνοια. Οι πράσινοι ολοκληρώνουν επί ιταλικού εδάφους την προετοιμασία τους για τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Γιουβέντους (26/11, 22:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase. Άλλο ένα μεγαθήριο, άλλη μια πρόκληση για το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ. Όσα... προβλήματα κι αν γράφουν οι Ιταλοί πως αντιμετωπίζει η Γιουβέντους και όσο εκτεταμένο κι αν είναι το ροτέισον, δεν παύει από το να αποτελεί μια παραδοσιακή ευρωπαϊκή... δύναμη που δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν πήγε στην Ιταλία για τουρισμό. Μόνο εμπειρίες και θετικά μπορεί να πάρει από το παιχνίδι, φτάνει να παρουσιαστεί αντάξια των προσδοκιών. Τα αποθέματα υπομονής και συγκέντρωσης κυρίως στην αμυντική γραμμή θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Η Ομόνοια εντός συνόρων διαθέτει την καλύτερη άμυνα (7 γκολ), ενώ στις τέσσερις αναμετρήσεις της League Phase μετρά τα ίδια, τα οποία δέχθηκε από Μπενφίκα και Ναϊμέγκεν. Βέβαια, άλλα μεγέθη άλλου είδους αναμετρήσεις, όμως πρόκειται για αξιοσημείωτο στατιστικό στη... μάχη για ευρωπαϊκή αμυντική σταθερότητα.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, οριστικά νοκ άουτ τέθηκε ο Μαγιαμπέλα ο οποίος μάλιστα θα χάσει και κάποιες από τις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας του. Δεδομένα εκτός ο Χρίστου. Ο Μάριτς θα εκτίσει την ποινή του στο ματς με τη Νέα Σαλαμίνα (30/11).