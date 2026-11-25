Συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (26/11) αναμέτρησης της ομάδας του με την Ομόνοια για το Europa League παρέθεσε ο προπονητής της Γιουβέντους Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος εκνευρίστηκε με ερωτήσεις Ιταλών ρεπόρτερ σε σχέση με τα μεταγραφικά.

Αναφορικά με τον αγώνα με το τριφύλλι ο κόουτς των μπιανκονέρι επεσήμανε ότι θα χρειαστεί η ομάδα του να κάνει σοβαρό αγώνα για να πάρει τη νίκη, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η Ομόνοια έχει συγκεντρώσει έξι βαθμούς και έχει νικήσει τη Θέλτα. Βρίσκεται στην τρίτη θέση του πρωταθλήματός της και έχει έναν Νορβηγό προπονητή που γνωρίζει πολύ καλά το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αγωνίζεται με σύστημα 4-2-3-1, αλλά είναι πρόθυμη να γυρίζει σε διάταξη με πέντε αμυντικούς όταν αμύνεται. Σε ορισμένους αγώνες δυσκολεύτηκε, όμως πάντα δημιουργεί προβλήματα στους αντιπάλους της. Για να νικήσουμε, θα χρειαστεί να κάνουμε έναν πολύ σοβαρό αγώνα».

Αναφορικά με τα αγωνιστικά δεδομένα είπε ότι, πέραν των μακροχρόνια απόντων, Γιλντίζ, Τουράμ και Λοκατέλι, δεν θα είναι διαθέσιμοι ούτε ο Νίκο Γκονζάλες ούτε ο Πιερ Καλουλού.

Ο εκνευρισμός του Σπαλέτι προέκυψε όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με την επιθυμία του να αποκτήσει η ομάδα επιθετικό τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, μετά τη νίκη της Γιουβέντους με 4-0 επί της Βενέτσια είχε αναφερθεί στα χαρακτηριστικά των επιθετικών που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Ακολούθησαν δημοσιεύματα ότι η Γιουβέντους ενδέχεται να κινηθεί τον Γενάρη για την απόκτηση ενός δυνατού σωματικά σέντερ φορ. Ο Σπαλέτι, όμως, δυσαρεστήθηκε όταν οι δηλώσεις του ερμηνεύτηκαν «απεγνωσμένη έκκληση» για ενίσχυση.

«Ο χαρακτηρισμός “απεγνωσμένη έκκληση” ήταν δικός σας, όχι δικός μου», είπε εκνευρισμένος ο Σπαλέτι. «Πόσες φορές με ρωτήσατε για τον Βλάχοβιτς; Ακόμη και μετά την αποχώρησή του. Εγώ μίλησα για την ανάγκη να έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όχι για κάποιον συγκεκριμένο παίκτη.

Θέλω να δοκιμάσω τον Κόλο Μουανί σε διαφορετική θέση. Ο Βόλτεμαντε τα έχει πάει πολύ καλά από τότε που ήρθε, αλλά δεν μπορεί να παίζει συνεχώς. Σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω ξανά τον Κόλο Μουανί ως σέντερ φορ στον αγώνα με τη Βενέτσια. Αυτό δεν ήταν απεγνωσμένη έκκληση. Δεν είπα ποτέ ότι δεν μου αρέσει ο Βόλτεμαντε. Έχουμε τώρα και τον Εκάτορ και πρέπει να δούμε πώς τα πάει. Είναι ένας νεαρός παίκτης με προοπτικές· θα του δώσουμε την ευκαιρία να παίξει μερικές φορές και θα δούμε αν έχουμε ήδη στην ομάδα παίκτες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Όταν επιστρέψει ο Νίκο, θα έχει κι εκείνος τα χαρακτηριστικά ενός σέντερ φορ».