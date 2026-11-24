Μία Μίλαν που θα τα παίξει όλα για όλα ώστε να πάρει τη νίκη θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο λαβωμένος Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες πρόκειται να παραταχθούν με ενδεκάδα με αρκετές απουσίες, λόγω των προβλημάτων στα χαφ και των λίγων επιλογών μεσοεπιθετικά.

Στην αντίπερα όχθη, οι «ροσονέρι» πρόκειται να παραταχθούν με δυνατή ενδεκάδα, δίνοντας ένα παιχνίδι ζωής ή θανάτου, αφού με μόλις τρεις βαθμούς συγκομιδή είναι στην 28η θέση της League Phase του Europa League. «Θέλουμε να προκριθούμε και για να τα καταφέρουμε πρέπει να νικήσουμε τον Ολυμπιακό», δήλωσε ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά το 5-1 επί της Φροζινόνε, κάνοντας λόγο για αγώνα μιας ζωής ενόψει της προσεχούς αναμέτρησης.

Ο Πορτογάλος είχε παρατάξει με Μενιάν – Γκίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά – Μορέιρα, Ραμπιό, Μόντριτς, Μούσα, Μπαρτεσάγκι – Πούλισικ, Ράμος. Όπως αναφέρουν οι ρεπόρτερ από τη γειτονική χώρα, οι αλλαγές θα είναι λίγες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Μενιάν ασφαλώς θα διατηρηθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Ντε Βίντερ και Ντιαβαρά. Στο κέντρο ο Μόντριτς πιθανότατα θα πάρει ανάσες, με τον Τζασάρι να ξεκινάει λογικά στη θέση του. Ο Χάτσινσον διεκδικεί επίσης θέση στη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ δεν θα προκαλούσε έκπληξη να ξεκινήσει ο Αλφάτζο Σισέ, ο οποίος με τρία τέρματα είναι πρώτος σκόρερ της Μίλαν στη διοργάνωση τη φετινή σεζόν.

sport-fm.gr