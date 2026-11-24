Η Ομόνοια θα πάει στο Τορίνο με σχεδόν γεμάτο το οπλοστάσιο.

Υπενθυμίζουμε πως η αποστολή θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης (25/11) και θα επιστρέψει το βράδυ της Παρασκευής (27/11). Μάλιστα, διευθετήθηκε προπόνηση το πρωί της ίδιας μέρας επί ιταλικού εδάφους, ώστε να μην χαθεί χρόνος ενόψει Νέας Σαλαμίνας.

Ο Μαγιαμπέλα υπέστη μϋικό τραυματισμό που δεν τον αφήνουν να δώσει το «παρών» του τόσο ενόψει Γιουβέντους όσο και στους επόμενους αγώνες. Δεδομένα εκτός είναι ο Χρίστου.

Όσον αφορά τον Μάριτς, που συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών, θα εκτίσει την ποινή του στο επόμενο με τη Νέα Σαλαμίνα (30/11) κι έτσι θα είναι κανονικά διαθέσιμος στο μεθεπόμενο με την Πάφο (03/12).