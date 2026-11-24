Τα αστέρια επιστρέφουν και η μουσική ακούγεται ξανά μπαίνοντας στα δεύτερα μισά του δρόμου της League phase (5η αγωνιστική) του Champions League, 72η σεζόν της διοργάνωσης, 35η από τότε που έγινε UCL.

Δέκα οκτώ αναμετρήσεις μορασμένες σε δύο ημέρες, αύριο (24/11) και την Τετάρτη (25/11) , η ποδοσφαιρική Ευρώπη φοράει ξανά τα καλά της, μέσα σε μία λάμψη που κρύβει παγίδες. Φώτα που όμως πέφτουν πάνω σε ιστορίες που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφικό σενάριο. Η…ανέμελη εκκίνηση και τα πρώτα βήματα δίνουν τώρα τη θέση τους στη στιγμή της αλήθειας, το σημείο καμπής όπου τα φαβορί καλούνται να επιβεβαιώσουν το χαρακτηρισμό τους οι «σταχτοπούτες» παίζουν για να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα.

Μόνο η πρωταθλήτρια Ευρώπης-δύο φορές στη σειρά-Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ του Ζοζέ Μουρίνιο διατηρούν το 4/4,ακολουθεί η Άρσεναλ με 10, ενώ ακριβώς από κάτω γίνεται «μάχη» 9 ομάδων που ισοβαθμούν στους 9 βαθμούς (θέσεις 4 έως 12), με τη διαφορά τερμάτων να έχει μετατραπεί στον απόλυτο ρυθμιστή για την απευθείας είσοδο στην 8άδα.

Ανάμεσα στις 36 της παρέας και η ΑΕΚ, κουβαλώντας την περηφάνια της μάχης με τη Ρεάλ Μαδρίτης (2-3). Θα βρεθεί (24/11) στις όχθες της λίμνης Κόμο, για να αναμετρηθεί στο στο «Giuseppe Sinigaglia» με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας , η οποία έως τώρα δεν παίζει απλώς ποδόσφαιρο, αλλά στήνει μια ποδοσφαιρική παράσταση που έχει αφήσει άφωνη την Ευρώπη, σημειώνοντας 3+ γκολ ανά αγώνα σε όλες τις διοργανώσεις. Όπως έκανε με τον εντυπωσιακό θρίαμβο με 9-1 στην έδρα της Λανς την προηγούμενη αγωνιστική.

Λίγο πιο βόρεια, στο Λονδίνο και το Μάντσεστερ, χτυπάει κόκκινο. Η Άρσεναλ και η Ντόρτμουντ διασταυρώνουν τα ξίφη τους με το βλέμμα καρφωμένο στην απευθείας πρόκριση, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι του Χάαλαντ υποδέχεται μια πληγωμένη Νάπολι, σε ένα ματς όπου το περιθώριο λάθους έχει μηδενιστεί. Και στη Μαδρίτη, η «Βασίλισσα» Ρεάλ του Ζοσέ Μουρίνιο υποδέχεται την Αϊντχόφεν, ψάχνοντας το 5 στα 5 που θα της δώσει το εισιτήριο για τους «16» πριν καν μπει ο χειμώνας.

Στη συνέχεια, η σκυτάλη περνάει στο Παρίσι και τη Λισαβόνα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν-δίχως τον τραυματία Ντεζιρέ Ντουέ- φιλοξενεί τη Ρόμα σε μια μονομαχία γοήτρου και ουσίας, την ώρα που η Μπάγερν δοκιμάζεται στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ χωρίς τα βαριά της πυροβολικά-ανάμεσά τους και τον Χάρι Κέιν- , και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο πλέον- επιστρέφει σε γνώριμα πορτογαλικά εδάφη απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι 12+8 Έλληνες

Αύριο (24/11) η Κόμο του Τάσου Δουβίκα θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ , η Ντόρτμουντ του Κωντσαντίνου Καρετσα-και του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια- θα επισκεφτεί την Άρσεναλ, ενώ το ίδιο βράδυ η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη θα υποδεχθεί την Ντόρτμουντ . Η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα αγωνιστεί την Τετάρτη (25/11) απέναντι στην τρομερή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, η Λίβερπουλ του Κωνσταντίνου Τσιμίκα θα επισκεφτεί (25/11) την Μπριζ ενώ οι Πορτογάλοι της Λισαβόνας, των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγγιανίδη θα υποδεχθούν το ίδιο βράδυ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πορτογαλική πρωτεύουσα. Αυτοί οι οκτώ μαζί με τους 12 της ΑΕΚ είναι οι 20 Έλληνες της League phase του Champions League

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 24/11

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 19:45

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 19:45

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Άρσεναλ (Αγγλία) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 22:00

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 22:00

Λειψία (Γερμανία) – Λανς (Γαλλία) 22:00

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Μπέτις (Ισπανία) 22:00

Κόμο (Ιταλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 22:00

Τετάρτη 25/11

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 19:45

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 19:45

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Ρόμα (Ιταλία) 22:00

Ίντερ (Ιταλία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 22:00

Ατλέτικο (Ισπανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 22:00

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00

Λιλ (Γαλλία) – Μπάγερν (Γερμανία) 22:00

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 22:00