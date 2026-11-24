Χαμόγελα επικρατούν στο στρατόπεδο της Άρσεναλ, με τον Ντάβιντ Ράγια να γλιτώνει τα χειρότερα μετά τον τραυματισμό του.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας, στην αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ (2-2), για την 11η αγωνιστική της Premier League, συγκρούστηκε με τον Οσούλα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στον ώμο.

Οι πρώτες ενδείξεις είχαν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους της Άρσεναλ, καθώς το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης έμοιαζε αρκετά πιθανό. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αρτέτα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο Ισπανός γκολκίπερ δεν θα χρειαστεί τελικά να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, γεγονός που αποτελεί σημαντική ανακούφιση για την ομάδα ενόψει της δύσκολης συνέχειας της σεζόν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μικέλ Αρτέτα:

«Ο τραυματισμός του δεν φαίνεται τόσο σοβαρός. Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν κάτι πολύ πιο ενθαρρυντικό από αυτό που περιμέναμε. Δεν υπάρχει ανάγκη για χειρουργική επέμβαση».

sport-fm.gr