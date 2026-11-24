Χτίζουν νέο σερί οι Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες επικράτησαν 109-94 των Τζαζ εντός έδρας και πήραν ρεβάνς από την ομάδα της Γιούτα για την προ πέντε ημερών ήττα τους (τη μοναδική στα 12 τελευταία παιχνίδια τους).

Μπροστάρης για τη νίκη των Λέικερς ήταν ασφαλώς ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είχε 28 πόντους με 8 ασίστ, 4 ριμπάουντ, αλλά και τόσα λάθη σε 32:51. Ο ΛαΡάβια είχε 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, στους 14 ο Τάιμπουλ.

Από πλευράς ηττημένων, ο Φιλιπόσκι είχε 21 πόντους, με τον Μπέιλι να σημειώνει 18 πόντους.

Οι Σπερς επικράτησαν 123-107 των Κινγκς εκτός έδρας. Στους 28 σταμάτησε ο Καστλ, μοιράζοντας 11 ασίστ, ενώ κατέβασε οκτώ ριμπάουντ, με τον Σαμπάνιε να έχει 22 με 7 ριμπάουντ

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Χόρνετς-Γκρίζλις 111-117

Σίξερς-Μπλέιζερς 111-128

Πέισερς-Θάντερ 125-120

Τίμπεργουλβς-Νετς 142-116

Ράπτορς-Μπακς 111-116

Πέλικανς-Σανς 119-123 (παρ)

Μπουλς-Καβαλίερς 122-108

Ρόκετς-Κλίπερς 116-104

Λέικερς-Τζαζ 109-94

Κινγκς-Σπερς 107-123

sport-fm.gr