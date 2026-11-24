Ρεβάνς με ηγέτη Ντόντσιτς για τους Λέικερς
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς
Χτίζουν νέο σερί οι Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες επικράτησαν 109-94 των Τζαζ εντός έδρας και πήραν ρεβάνς από την ομάδα της Γιούτα για την προ πέντε ημερών ήττα τους (τη μοναδική στα 12 τελευταία παιχνίδια τους).
Μπροστάρης για τη νίκη των Λέικερς ήταν ασφαλώς ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είχε 28 πόντους με 8 ασίστ, 4 ριμπάουντ, αλλά και τόσα λάθη σε 32:51. Ο ΛαΡάβια είχε 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, στους 14 ο Τάιμπουλ.
Από πλευράς ηττημένων, ο Φιλιπόσκι είχε 21 πόντους, με τον Μπέιλι να σημειώνει 18 πόντους.
Οι Σπερς επικράτησαν 123-107 των Κινγκς εκτός έδρας. Στους 28 σταμάτησε ο Καστλ, μοιράζοντας 11 ασίστ, ενώ κατέβασε οκτώ ριμπάουντ, με τον Σαμπάνιε να έχει 22 με 7 ριμπάουντ
Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Χόρνετς-Γκρίζλις 111-117
Σίξερς-Μπλέιζερς 111-128
Πέισερς-Θάντερ 125-120
Τίμπεργουλβς-Νετς 142-116
Ράπτορς-Μπακς 111-116
Πέλικανς-Σανς 119-123 (παρ)
Μπουλς-Καβαλίερς 122-108
Ρόκετς-Κλίπερς 116-104
Λέικερς-Τζαζ 109-94
Κινγκς-Σπερς 107-123
sport-fm.gr