Με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση της ιατρικής κοινότητας και τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 στη Λευκωσία το ετήσιο «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τον Προαθλητικό, Ιατρικό και Καρδιολογικό Έλεγχο για έκδοση Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ», το οποίο διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (ΑΣΥΑ).

Το Σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του ΚΟΑ για αναβάθμιση των Δελτίων Υγείας και την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης των ιατρών που συμμετέχουν στην πρωτοβάθμια αξιολόγηση των αθλητών.

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου υπογράμμισε ότι η υγεία των αθλητών και η ασφαλής συμμετοχή τους στην αθλητική δραστηριότητα αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τον Οργανισμό, τονίζοντας ότι η πρόληψη στον αθλητισμό δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά ευθύνη απέναντι στον κάθε αθλητή και στην κοινωνία.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στη διαχρονική προσφορά του ΚΟΑ, ο οποίος εδώ και τρεις δεκαετίες έχει θεσμοθετήσει και στηρίζει τη λειτουργία του ΑΣΥΑ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιστημονικής εποπτείας και της ιατρικής αξιολόγησης για την προστασία των αθλουμένων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αύξηση των αιτήσεων για έκδοση Δελτίων Υγείας, οι οποίες από τις 10.000 ετησίως ανήλθαν στις 17.000 την τελευταία εξαετία, χάρη στις ενέργειες του Οργανισμού. Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ επισήμανε επίσης την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση των ιατρών, για ενιαία εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών και για στενή συνεργασία με την ιατρική κοινότητα.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους διακεκριμένους ομιλητές και τους ιατρούς που συμμετείχαν στο Σεμινάριο, καθώς και την ιατρική ομάδα του ΑΣΥΑ, με επικεφαλής τον Δρ. Πέτρο Αγαθαγγέλου, την Επιτροπή του ΚΟΑ για τα Δελτία Υγείας και τους λειτουργούς του Οργανισμού για τη συμβολή τους στη διαχρονική προσπάθεια αναβάθμισης του συγκεκριμένου τομέα.

Για τη συνεχή αναβάθμιση των Δελτίων Υγείας μίλησε, επίσης, στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΠΙΣ και επικεφαλής του ΑΣΥΑ Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου.

Το Σεμινάριο παρακολούθησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δελτίων Υγείας του ΚΟΑ Ανδρέας Χριστοδούλου και πλήθος γιατρών.