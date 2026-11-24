Η ΑΕΚ δοκιμάζεται απόψε στις 22:00 στην έδρα της Κόμο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Η Ένωση αναζητά βαθμούς στην Ιταλία, σε μια σημαντική αναμέτρηση για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και στοιχηματικές επιλογές τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για επιμέρους γεγονότα του αγώνα.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Κόμο προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.33, η ισοπαλία στα 5.80 και η επικράτηση της ΑΕΚ στα 7.80. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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