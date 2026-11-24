Δεν μοιάζει πια τόσο βέβαιος όσο φαινόταν στην έναρξη της σεζόν ή και της League Phase ο τερματισμός της Κύπρου στην πρώτη 15άδα της κατάταξης της UEFA και άρα και η εξασφάλιση πέμπτου ευρωπαϊκού εισιτηρίου (και δεύτερου για το Champions League) για τη σεζόν 2028/29. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα της προσεχούς Πέμπτης (26/11), τόσο των δύο εκπροσώπων μας (Γιουβέντους - Ομόνοια, Πάφος - Μίντιλαντ) όσο και των Ελβετών, κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά για την επίτευξη του στόχου. Θυμίζουμε πως η προηγούμενη αγωνιστική έφερε μεγάλο πλήγμα στην προσπάθεια της Κύπρου να σφραγίσει για δεύτερη διαδοχική σεζόν την πενταπλή ευρωπαϊκή εκπροσώπηση (στόχος που ήδη επετεύχθη από πέρσι για τη σεζόν 2027/28), καθώς οι ήττες που δέχθηκαν Ομόνοια και Πάφος από Νάιμεγκεν και Αταλάντα αντίστοιχα, καθώς κι οι νίκες που πήραν Λουγκάνο (επί Κάουνο Ζαλγκίρις) και Τουν (επί Χαρτς), έφεραν μείωση της απόστασης που μας χωρίζει κατά 1.000 βαθμούς.

Η Κύπρος εξακολουθεί να έχει σημαντικό προβάδισμα, κατέχοντας την προνομιούχα 15η θέση με 35.443 βαθμούς έναντι 32.200 των Ελβετών, όμως το γεγονός πως οι διώκτες μας έριξαν τη διαφορά από 4.243 βαθμούς σε 3.243 μέσα σε μόλις ένα βράδυ, απέδειξε πως σε καμία περίπτωση η μάχη δεν έχει ακόμη κριθεί.

Βεβαίως, στους Ελβετούς απέμειναν μόνο έξι αγώνες στη League Phase και στις δικές μας ομάδες επτά (λόγω του ότι η Ομόνοια αγωνίζεται στο Europa League, όπου διεξάγονται οκτώ αγωνιστικές), συνεπώς, ακόμη και στο χειρότερο σενάριο, η διαφορά δεν μπορεί να καλυφτεί πριν από το τέλος της League Phase, δεδομένου ότι η Ελβετία, όπως και εμείς (αμφότερες οι χώρες ξεκίνησαν με τέσσερις ομάδες τη σεζόν), παίρνει 500 βαθμούς για κάθε νίκη ομάδας της και 250 για κάθε ισοπαλία. Ωστόσο, με τη Λουγκάνο να προπορεύεται στο Conference League και να έχει σχεδόν σίγουρη θέση στη φάση των 16, και με την Τουν να διεκδικεί πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση, δεν είμαστε, ακόμη, σε θέση να νιώθουμε απολύτως ασφαλείς.

Πέραν τούτου, η εξαιρετική πορεία της Λουγκάνο αναμένεται να μας στοιχίσει και μέσω του μπόνους κατάταξης. Στο Conference League η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη παίρνει μπόνους 4.000 βαθμών και κάθε επόμενη ομάδα παίρνει 250 λιγότερους (μέχρι την ένατη ομάδα που παίρνει 2.000), ενώ από εκεί και πέρα κάθε ομάδα παίρνει 125 λιγότερους, μέχρι την 24η που παίρνει 125 (στο Europa League ο πρώτος παίρνει 6.000 και κάθε ομάδα 250 λιγότερους μέχρι την 24η που παίρνει 250). Συνεπώς, στην περίπτωση που η Λουγκάνο τερματίσει λ.χ. πρώτη και πάρει 4.000, η Ελβετία θα πάρει αυτομάτως 1.000 έξτρα βαθμούς ενώ εάν, για παράδειγμα, τερματίσει πέμπτη θα πάρει 750 (3.000/4). Ως εκ τούτου, κάθε νίκη, έστω και ισοπαλία, που παίρνουν από τώρα και στο εξής οι ομάδες μας θα αποτελούν… χρυσάφι, καθότι θα αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας που έχουν οι Ελβετοί για να μας προσπεράσουν και να καταλάβουν, την υστάτη, αυτοί την προνομιούχα 15η θέση.

Δύσκολες αποστολές

Υπενθυμίζεται ότι η Ομόνοια (18η στο Europa με 6β.) μετά τη μάχη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο (26/11, 22:00), θα αντιμετωπίσει Σέλτικ (εντός), Ρεν (εκτός) και Μπεσίκτας (εντός), ενώ η Πάφος (30ή στο Conference με 1β.), η οποία υποδέχεται τη Μίντιλαντ (26/11, 19:45) θα αγωνιστεί ακολούθως με Μιάλμπι (εκτός) και Χαρτς (εντός). Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των ελβετικών ομάδων, που αμφότερες αγωνίζονται στο Conference League, η πρωτοπόρος Λουγκάνο (9β.) παίζει με Γιάμπλονετς (εκτός), Κοπεγχάγη (εκτός) και Σεντ Τρούιντεν (εντός) ενώ η Τουν (20ή με 3β.) αναμετράται με Άγιαξ (εκτός), Γάνδη (εντός) και ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εκτός).