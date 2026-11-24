Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει απόψε (24/11, 21:30) τη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε μία ακόμη απαιτητική αποστολή μακριά από την έδρα του. Οι πράσινοι θέλουν να χτίσουν πάνω στην εμφάνιση απέναντι στη Ζάλγκιρις και να προσθέσουν μία σημαντική νίκη στη συγκομιδή τους.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ταξιδεύει στην Ισπανία έχοντας ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της μετά το εμφατικό 87-72 επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας. Ένα αποτέλεσμα που ανέβασε το ρεκόρ της στο 9-4, έβαλε τέλος στις δύο διαδοχικές ευρωπαϊκές ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια και σταμάτησε το σερί έξι νικών των Λιθουανών.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, πετυχαίνοντας τους 14 στην τελευταία περίοδο, όταν ο Παναθηναϊκός καθάρισε το παιχνίδι. Εξαιρετικός ήταν και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 20 πόντους και σημαντική συνεισφορά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Μουστάφα Φαλ έκανε καθοριστική δουλειά απέναντι στον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος περιορίστηκε στους εννέα πόντους με 2/9 δίποντα.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν με νίκη και στις εγχώριες υποχρεώσεις τους, επικρατώντας το Σάββατο 85-72 του Αμαρουσίου στο «Telekom Center Athens», βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στη Stoiximan GBL σε 7-1.

Στα αγωνιστικά, ο Ομπράντοβιτς αναμένεται να έχει ξανά διαθέσιμους, τους Χέιζ-Ντέιβις και Ίζακ Μπόνγκα, οι οποίοι έμειναν εκτός απέναντι στο Μαρούσι για λόγους ξεκούρασης. Ο Κώστας Σλούκας έμεινε εκτός αποστολής για λόγους διαχείρισης, ενώ εκτός παραμένει και ο Λευτέρης Μαντζούκας, που έχει αρχίσει ήπιες ατομικές προπονήσεις, με τον Σέρβο τεχνικό να ξεκαθαρίζει ότι η επιστροφή του θα γίνει σταδιακά, χωρίς πίεση.

Απέναντί του, πάντως, ο Παναθηναϊκός θα βρει μία ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η Βαλένθια έχει ρεκόρ 10-3 στην Ευρωλίγκα, μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση και έρχεται από οκτώ διαδοχικές επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις! Μάλιστα, οι δέκα νίκες στις πρώτες 13 αγωνιστικές αποτελούν το καλύτερο ξεκίνημά της στην ιστορία της στην Ευρωλίγκα.

Στην προηγούμενη ευρωπαϊκή της υποχρέωση, η ομάδα του Τσάβι Αλμπέρτ επικράτησε 92-87 της Βίρτους Μπολόνια, επιστρέφοντας από διαφορά δέκα πόντων στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Τι Τζέι Σορτς ανέλαβε δράση στις κρίσιμες κατοχές, ενώ ο Νιλ Σακό αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς κοντά στο καλάθι.

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες της, ο Νέιτ Ρίβερς παραμένει εκτός λόγω προβλήματος στο αριστερό πόδι. Ερωτηματικό αποτελεί η διαθεσιμότητα του Χασιέλ Ριβέρο, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης στο αριστερό πόδι απέναντι στη Βίρτους και δεν αγωνίστηκε με την Μπρεογκάν. Αντίθετα, ο Μίροτιτς έχει επιστρέψει, παίρνοντας χρόνο τόσο στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας.

sport-fm.gr