«Πεντάμορφος» στους «16» ο ΑΠΟΕΛ με κυπριακή σφραγίδα!

Έβαλε τις βάσεις από νωρίς και... ξεμπέρδεψε εύκολα ο ΑΠΟΕΛ.

Η ομάδα της πρωτεύουσας επικράτησε 5-2 του Χαλκάνορα Ιδαλίου στο ΓΣΠ, σε νοκ άουτ παιχνίδι της α' φάσης του κυπέλλου! Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γαλαζοκίτρινους ήταν ο Σταύρος Γεωργίου που σκόραρε τα τρία εκ των πέντε γκολ, ενω και τα άλλα δύο προήλθαν από... κυπριακά πόδια (Βρόντης, Πουρσαϊτίδης).

Έτσι, με αυτό το εμφαντικό σκορ, ο ΑΠΟΕΛ εξασφάλισε θέση στους «16» της δεύτερης εγχώριας διοργάνωσης. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι κρατούν τα δύο γκολ κόντρα στο... φαβορί και επικεντρώνονται στις υποχρεώσεις τους στη Β' κατηγορία.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, ο ΑΠΟΕΛ μπήκε φουριόζος στο παιχνίδι και πήγε στα αποδυτήρια με το 3-0, απαλλαγμένος από το όποιο άγχος. Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Χαλκάνορας μπήκε πιο συγκεντρωμένος μείωσε σε 3-1, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει σε δεύτερο γκολ που θα έβαζε ενδεχόμενη πίεση στους γηπεδούχους.

Το μομέντουμ ήταν υπέρ του ΑΠΟΕΛ, διαχειρίστηκε το παιχνίδι, σκόραρε άλλα δύο γκολ και ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του.

Το LIVE του αγώνα

90'+2 Τέλος του αγώνα.

85' ΓΚΟΛ για στον ΑΠΟΕΛ! Ο Πουρσαϊτίδης προ κενής εστίας σκόραρε το πέμπτο γκολ.

80' ΓΚΟΛ για τον Χαλκάνορα! Μετά από μακρινή μπαλιά του τερματοφύλακα, ο Σλούπσκι με πλασέ σκόραρε το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

70' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Γεωργίου με κεφαλιά εντελώς ανενόχλητος πετυχαίνει το 3ο του προσωπικό γκολ.

50' Αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους, μπήκαν στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Σλούπσκι που έπιασε το σουτ όμως σταμάτησε στα σώματα.

48' ΓΚΟΛ για τον Χαλκάνορα! Ο Πρινς μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, έδωσε έτοιμο γκολ στον Ίσαμ που δεν λάθεψε από κοντινή απόσταση.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45' Τέλος πρώτου μέρους.

44' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Γεωργίου σε τετ-α-τετ διαμόρφωσε το 3-0.

26' Πρόλαβε στην γραμμή ο Ντουμής πριν οι συμπαίκτες του σημειώσουν αυτογκόλ στην προσπάθεια να διώξουν.

21' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ! Εξαιρετικός συνδυασμός των γηπεδούχων, ο Γεωργίου βρέθηκε σε θέση βολής και ευστόχησε με πλασέ.

10' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ! Δυνατό σουτ του Βρόντη, στα δίχτυα η μπάλα.

8' Καλή ανάπτυξη από τον ΑΠΟΕΛ, η μπάλα έφτασε στον Σάστρε που ελευθερώθηκε εντός περιοχής, όμως το πλασέ του κατέληξε στα χέρια του Ντούμης.

2' Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, το σουτ του Τζούρισιτς κατέληξε μόλις έξω.

1' Σέντρα στο ΓΣΠ!

ΑΠΟΕΛ: Ζελένικα, Σάστρε (46′ Πουρσαϊτίδης), Ντέγκενεκ, Γιαννακού, Σταφυλίδης (69′ Γκαρσία), Βρόντης (69′ Μπακασέτας), Αβρααμίδης, Πέρεθ, Τζούρισιτς, Μαϊόλι (69′ Μαντσίνι), Γεωργίου.

ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ: Ντούμης, Κιμπάμπα (80′ Λαος), Κοσιής, Γιαλλούρης (46′ Κωνσταντινίδης), Πάντα (79′ Ευαγόρου), Πρινς (64′ Σπυρίδης), Ηροδότου, Χριστοφόρου, Ξυνιστέρης, Νορούκα (46′ Πέπης), Σλούπσκι.

ΣΚΟΡΕΡ: 10' Βρόντης, 21', 44', 70' Γεωργίου, 85' Πουρσαϊτίδης / 48' Κωνσταντινίδης, 80' Σλούπσκι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 60' Πέπης

Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης