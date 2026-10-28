Σταύρος Γεωργίου: Του... πάει το κύπελλο!

Ο Σταύρος Γεωργίου φαίνεται πως την... βρίσκει με τον θεσμό του κυπέλλου!

Ο Κύπριος επιθετικός του ΑΠΟΕΛ σκόραρε τρία γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό, όταν την περίοδο 2025-26 αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στην Ομόνοια Αραδίππου (08/01/2026). Τότε λοιπόν είχε σημαντική συμβολή στην πρόκριση των «περιστεριών», όπως επίσης και απόψε (28/10).

Ο Γεωργίου πέτυχε τρία γκολ κόντρα στον Χαλκάνορα Ιδαλίου, για την α' φάση της δεύτερης εγχώριας διοργάνωσης και έτσι κατέγραψε το δεύτερο χατ-τρικ στην καριέρα του!