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Σταύρος Γεωργίου: Του... πάει το κύπελλο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τρία γκολ στις 8 Ιανουαρίου, τρία γκολ στις 28 Οκτωβρίου!

Ο Σταύρος Γεωργίου φαίνεται πως την... βρίσκει με τον θεσμό του κυπέλλου!

Ο Κύπριος επιθετικός του ΑΠΟΕΛ σκόραρε τρία γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό, όταν την περίοδο 2025-26 αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στην Ομόνοια Αραδίππου (08/01/2026). Τότε λοιπόν είχε σημαντική συμβολή στην πρόκριση των «περιστεριών», όπως επίσης και απόψε (28/10). 

Ο Γεωργίου πέτυχε τρία γκολ κόντρα στον Χαλκάνορα Ιδαλίου, για την α' φάση της δεύτερης εγχώριας διοργάνωσης και έτσι κατέγραψε το δεύτερο χατ-τρικ στην καριέρα του!

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