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Ομόνοια Αραδίππου... έξι αστέρων στους «16» με «αφηνιασμένο» Λομονάκο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου κατάφερε μόνο να μειώσει δύο φορές, χωρίς να αγχώσει ιδιαίτερα τους γηπεδούχους

Ο Λομόνακο επέστρεψε και την πήρε από το χέρι!

Η Ομόνοια Αραδίππου επικράτησε 6-3 του Διγενή Ακρίτα Μόρφου, στο νοκ άουτ παιχνίδι που διεξήχθη στο «ΑΕΚ Αρένα», για την α' φάση του κυπέλλου!

Ο 28χρονος ήταν τρομερά άτυχος πριν από έξι μήνες όταν τραυματίστηκε σοβαρά. Επέστρεψε δειλά δειλά στην δράση καθώς κατέγραψε 15 λεπτά σε αγώνες πρωταθλήματος, ωστόσο ο Οκκάς του έδωσε φανέλα βασικού στο ματς για την δεύτερη εγχώρια διοργάνωση. Και δεν λάθεψε! Ο Λομονάκο σκόραρε τα τέσσερα (!) από τα έξι γκολ της ομάδας του και απέδειξε πως βρήκε τη... φόρμα του! Έτσι, η ομάδα της Αραδίππου εξασφάλισε θέση στην επόμενη φάση του κυπέλλου. 

Όσον αφορά στο παιχνίδι, οι γηπεδούχοι έβαλαν από νωρίς βάσεις για πρόκριση, οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν δύο φορές στο γκολ (2-1, 3-2), όμως η Ομόνοια Αρ. αντιδρούσε αμέσως χωρίς να πανικό και άγχος. Σμιντ και Παντελή είναι οι άλλοι δύο σκόρερ, ενώ για τον Διγενή Ακρίτα παραβίασαν την εστία του Περέιρα οι Νεοφύτου, Νύσσης και Ράσπας.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.: Περέιρα, Χριστοφή, Χαβέλκα (46′ Γκονσάλες), Κουμουρής, Σμιντ (67′ Πέτροβιτς), Βαν Μούλεμ, Ουνάι (46′ Παντελή), Νικολάου, Λομόνακο (72′ Ποντικός), Πλουμέιν, Μουνγάτζι (77′ Ανθίμου).

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ: Μαρκέτος, Λάος, Χαραλάμπους Π. (46′ Ντοχούν), Λεονίδου (46′ Ογκμπόνα), Νεοφύτου (70′ Κατσιάτη), Ράσπας, Βρόντης, Νίσσης, Γκουγκούρης, Κυριάκου (55′ Στυλιανίδης), Αγγελίδης (46′ Ανδρέου).

ΣΚΟΡΕΡ: 5' Σμιντ, 9', 44', 61', 65' Λομόνακο, 75' Παντελή / 24' Νεοφύτου, 54' Nύσσης, 84' Ράσπας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 74' Ντοχούν

Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

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