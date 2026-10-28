Ραστόντερ... εξ ουρανού, λύτρωσε τον Παναθηναϊκό στο φινάλε!

Αρνείται να γκελάρει ο Παναθηναϊκός!

Παρά τα πολλά συνεχόμενα ματς, τα ατελείωτα ταξίδια και την κώπωση που έκανε ξανά την εμφάνισή της, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, ήταν ξανά συνεπής με τη νίκη! Οι «πράσινοι» βρήκαν απέναντί τους έναν ψυχωμένο και πολύ καλό Άρη που ισοφάρισε στο 65' το γκολ του Κοντούρη από το 10' κατάφεραν να λυτρωθούν με το... χτύπημα της «κόμπρας», Έλμιν Ραστόντερ, που έγραψε στο 90' το 2-1 για το 3/3 στο Superbet Kύπελλο Ελλάδας!

Πέμπτη σερί νίκη για το «τριφύλλι» των πολλών αλλαγών με μοναδικό... ακλόνητο από την ενδεκάδα τον Ινιάκι Πένια, που σε τρεις δύσκολες περιπτώσεις κράτησε την ομάδα του όρθια στις καλές ευκαιρίες των «κιτρίνων».

Σπουδαία εμφάνιση, αλλά έμεινε με το «αχ» ο Άρης, του οποίου το σερί των τριών νικών έσπασε και η ευκαιρία για την τετράδα, σχεδόν χάθηκε μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ.

sport-fm.gr