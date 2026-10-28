Έχεις κέρβερο, πας για τίτλο!

Οι μεγάλες ομάδες ξεκινούν από τον «άσο» και η ΑΕΚ στο ντέρμπι με την Ομόνοια είχε φύλακα-άγγελο κάτω από τα γκολπόστ. Ο Αλμπέρτο Παλεάρι ήταν ο παίκτης-κλειδί στη μεγάλη νίκη των Λαρνακέων, αφού είχε στο ενεργητικό του δύο καθοριστικότατες επεμβάσεις στις αρχές των δύο ημιχρόνων φάτσα με τον Ντιονί. Εάν η Ομόνοια κατάφερνε να προηγηθεί στις φάσεις αυτές, τότε η εξέλιξη του αγώνα ενδεχομένως να ήταν διαφορετική.

Σε εκείνες τις φάσεις, λοιπόν, κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό η έκβαση του ντέρμπι, με την ΑΕΚ να πετυχαίνει στο τέλος της ημέρας μία νίκη πολλαπλής σημασίας, χωρίς να είναι καλύτερη από τον αντίπαλό της και χωρίς να δημιουργεί κλασικές ευκαιρίες. Ήταν, όμως, πιο κυνική και το κυριότερο, είχε έναν κέρβερο τερματοφύλακα, ο οποίος με τις επεμβάσεις του καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα.

Και μία ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, χρειάζεται έναν πορτιέρο που να μπορεί να «κερδίζει» τέτοιου είδους παιχνίδια. Εκτός από το πολύτιμο τρίποντο που την ανέβασε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, η ΑΕΚ κέρδισε ηρεμία μετά τις τελευταίες μετριότατες εμφανίσεις της, που προκάλεσαν γκρίνια και μουρμούρα, αλλά προπαντός κέρδισε δυναμική και καλή ψυχολογία εν’ όψει της συνέχειας.

Οι δυσκολίες του 3-4-3

Ο Ρούμπεν Σεγιές ρίσκαρε με το σύστημα 3-4-3 που εφάρμοσε κι ευτυχώς, για εκείνον και την ομάδα του, δεν το πλήρωσε, ιδιαίτερα στο πρώτο μισό του πρώτου 45λεπτου, όταν η Ομόνοια ήταν κυριαρχική. Οι κιτρινοπράσινοι χρειάστηκαν χρόνο για να αφομοιώσουν το συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο απέναντι σε μια ομάδα, η οποία πλημμύριζε από ποιότητα και ήταν ευτύχημα που δεν βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο από το πρώτο κιόλας 10λεπτο. Όσο περνούσαν τα λεπτά, η ΑΕΚ άρχιζε να συνέρχεται και να ισορροπεί τον αγώνα.

Στην επανάληψη και ιδιαίτερα μετά το γκολ του Μπάγιτς, η ΑΕΚ είχε καλύτερη απόδοση, έχοντας και την ψυχολογία με το μέρος της. Βέβαια, είχε σύμμαχο και την τύχη στη φάση με το δοκάρι του Εβάντρο. Για να κερδίσεις, όμως, ένα ντέρμπι, χρειάζεσαι και τύχη. Από κει και πέρα ανέβασε την ένταση του παιχνιδιού της, έλεγξε τον ρυθμό και με το γκολ του Λαγιούνι «σκότωσε» το ματς. Μεγάλο παιχνίδι έκαναν οι Κέλερ και Μιραμόν, ειδικά στην επανάληψη. Ο Εκπολό ταλαιπωρήθηκε αρχικά από τον Μοντνόρ, αλλά στη συνέχεια βελτιώθηκε αισθητά και αυτός. Η νίκη επί της Ομόνοιας θα έχει μεγαλύτερη σημασία, εάν η ΑΕΚ πάρει το διπλό το ερχόμενο Σάββατο, απέναντι στην Κrasava Ε.Ν.Υ.