Αλύγιστη η Ρόμα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» στο χορταστικό 3-3

«Πολύ σκληρή για να πεθάνει» αποδείχθηκε η Ρόμα στο «Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα». Παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 και 3-2 η ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι κατάφερε να πάρει το βαθμό (3-3) και να διατηρήσει το αήττητο που έχει στη Serie A μετά από 8 αγωνιστικές (5-3-0).

Η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι, που είχε σε μεγάλο βράδυ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα 24ωρα τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (πέτυχε δύο γκολ, όσα και μεσοβδόμαδα απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ για το Champions League) έχασε την ευκαιρία να πάρει ένα σπουδαίο «τρίποντο» και να ανέβει στη βαθμολογία.

Πλέον, η Ρόμα, περιμένει «δώρα» από Πάρμα και Φιορεντίνα για να μην βρεθεί στο -4 από την κορυφή.

Αναλυτικά τ, αποτελέσματα, οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Τορίνο-Μόντσα 3-2

(39' Φιτζ-Κιμ, 61' Μπελγκάλι, 73' Βλάσιτς - 47' Βαρέλα, 90'+4' αυτ. Πάτερσον)

Κάλιαρι-Μπολόνια 0-1

(57' Κασάλε)

Κόμο-Σασουόλο 2-0

(49', 60' Δουβίκας)

Νάπολι-Ρόμα 3-3

(28' Ανγκισά, 48',83' ΜακΤόμινεϊ - 70' Σούλε, 74',89' Μπαλέρντι)

Λάτσιο-Πάρμα 21:45

Ίντερ-Φιορεντίνα 25/10

Αταλάντα-Φροζινόνε 25/10

Τζένοα-Βενέτσια 25/10

Λέτσε-Γιουβέντους 25/10

Ουντινέζε-Μίλαν 25/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Ίντερ 19

Λάτσιο 19

Ρόμα 18 -8αγ.

Κόμο 17 -8αγ.

Μίλαν 15

Φροζινόνε 13

Κάλιαρι 13 -8αγ.

Τορίνο 13 -8αγ.

Γιουβέντους 11

Νάπολι 11 -8αγ.

Αταλάντα 9

Λέτσε 9

Σασουόλο 8 -8αγ.

Μπολόνια 8 -8αγ.

Μόντσα 7 -8αγ.

Ουντινέζε 4

Τζένοα 4

Φιορεντίνα 4

Πάρμα 4

Βενέτσια 3