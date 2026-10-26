Σοκ για πρώην άσο της Premier League: Δέχτηκε άγρια επίθεση από λυκόσκυλο και τον έσωσε ο δικός του σκύλος

Ένα άγριο σκηνικό με πρωταγωνιστή παλαίμαχο άσο της Premier League έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στο βόρειο Λονδίνο, με σημερινό (26/10) ρεπορτάζ του BBC να αποκαλύπτει πως ο Ζερμέιν Πέναντ δέχτηκε επίθεση από έναν Γερμανικό Ποιμενικό κατά τη διάρκεια βόλτας που έκανε με το σκυλί του.

Συγκεκριμένα, ο Άγγλος παλαίμαχος άσος και νυν τηλεσχολιαστής έκανε βόλτα με τον δικό του σκύλο, ένα αμερικανικό Ακίτα με το όνομα Κινγκ, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον Γερμανικό Ποιμενικό.

Ο σκύλος επιτέθηκε στον Κινγκ και ο Πέναντ μπήκε στη μέση για να προστατεύσει το κατοικίδιό του, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να δεχθεί ο ίδιος τα σφοδρά δαγκώματα στο πόδι για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα

Ο King αντέδρασε αμέσως και επιτέθηκε στον Γερμανικό Ποιμενικό για να προστατεύσει τον Πέναντ, μένοντας δίπλα του μέχρι να έρθει βοήθεια, με τον 43χρονο να παραδέχεται με δηλώσεις του πως ο σκύλος του τού έσωσε τη ζωή καθώς “αν ήταν μικρόσωπος δεν θα είχα ελπίδα επιβίωσης”.

Τελικός απολογισμός; Ο Πέναντ χρειάστηκε περισσότερα από 50 ράμματα που του έγιναν στα επείγοντα του νοσοκομείου που διακομίστηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών, με τον ίδιο να ομολογεί μέσω ανάρτησης στο Instagram πως ό,τι έγινε θα μπορούσε να εξελιχτεί σε μία φρικτή κατάσταση.