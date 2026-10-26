Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης στο κολυμβητήριο Λεμεσού και έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού και έχουν αρχίσει οι δοκιμές και οι έλεγχοι των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Η λειτουργία του κολυμβητηρίου είχε ανασταλεί μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η θεομηνία στη Λεμεσό. Από τη θραύση της κεντρικής σωλήνας πλημμύρισε το μηχανοστάσιο.

Από την πρώτη ημέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΟΑ συνεργάστηκαν με εξειδικευμένους τεχνικούς και συντηρητές, εργαζόμενοι εντατικά για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες δοκιμές και οι τεχνικοί έλεγχοι των συστημάτων. Εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί ομαλά και δεν προκύψουν πρόσθετα τεχνικά προβλήματα, εκτιμάται ότι το κολυμβητήριο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει εντός των επόμενων 10 έως 15 ημερών.

Ο ΚΟΑ επισημαίνει ότι η εγκατάσταση θα επαναλειτουργήσει αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία όλες οι προβλεπόμενες δοκιμές και διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή λειτουργία των συστημάτων της.

Ο Οργανισμός αναγνωρίζει την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο διάστημα αυτό οι αθλητές, οι οικογένειές τους, τα σωματεία και οι προπονητές, και τους ευχαριστεί για την υπομονή, την κατανόηση και τη συνεργασία τους.

Όπως αναφέρει, παραμένει προσηλωμένος στην ταχύτερη δυνατή και ασφαλή επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου, ώστε να αποδοθεί ξανά στους αθλητές, στα σωματεία και στο κοινό της πόλης. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ