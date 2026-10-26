«Οι εκπρόσωποι του Τζολάκη ενημερώθηκαν για το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ»

Στη λίστα της Λίβερπουλ βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης! Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ οι «Reds» εξετάζουν την περίπτωση του διεθνούς τερματοφύλακα για τη μελλοντική ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια.

Όπως αναφέρεται ο εν λόγω δημοσιογράφος, οι άνθρωποι της Λίβερπουλ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του πρώην κίπερ του Ολυμπιακού, έχοντας σχηματίσει ιδιαίτερα θετική εικόνα για τις ικανότητες και την αγωνιστική του πρόοδο. Μάλιστα, ο Τζολάκης φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Λίβερπουλ, η οποία εξετάζει τις επιλογές της ενόψει των επόμενων μεταγραφικών περιόδων.

Σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, εκπρόσωποι του Τζολάκη έχουν ήδη ενημερωθεί πως ο 23χρονος πορτιέρε θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους της Λίβερπουλ, εφόσον το κλαμπ αποφασίσει να κινηθεί για την απόκτηση γκολκίπερ το ερχόμενο καλοκαίρι. Πρόκειται, πάντως, για ένα ενδεχόμενο που παραμένει σε πρώιμο στάδιο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από τη Λίβερπουλ, ούτε έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση στην Χαλ.

Το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ πάντως δεν είναι κάτι καινούριο μιας και πριν από μερικές εβδομάδες το όνομά του είχε πρωταγωνιστεί ξανά για χάρη των «Reds». Ωστόσο, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αναγνώρισης που απολαμβάνει ο Τζολάκης, ο οποίος έχει καθιερωθεί κάτω από τα γκολπόστ της Χαλ.

Εως τώρα, ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μετράει οκτώ εμφανίσεις στην Premier League, έχοντας τρία clean sheets.

Τα λεφτά που θα πάρει ο Ολυμπιακός αν η Χαλ πουλήσει τον Τζολάκη

Oι «ερυθρόλευκοι» είχαν προνοήσει και είχαν κρατήσει ποσοστό μεταπώλησής του 24χρονου τερματοφύλακα, όταν υπέγραφαν το deal με την Χαλ. Πόσο είναι αυτό; Σύμφωνα με δημοσιεύματα φτάνει το 15% του ποσού πώλησής του.

athletiko.gr