Ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι για τη Νέα Σαλαμίνα, η οποία στην έδρα της απόψε (18:00) καλείται να κάνει ένα... μίνι μπαμ απέναντι στην Πάφος FC και να πάρει ανάσα, την οποία τόσο πολύ χρειάζεται. Προσπάθησε στα προηγούμενα ματς με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, όμως οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος της. Με τέσσερις βαθμούς συγκομιδή σε έξι παιχνίδια, η υπέρβαση είναι... υποχρεωτική για το συγκρότημα του Άνχελ Λόπεθ, ο οποίος βλέπει προσπάθεια η οποία όμως δεν καταλήγει σε συγκομιδή.

Παρόλο που απέναντί της θα είναι μια ομάδα με ποιοτικό ρόστερ που έχει βλέψεις για το πρωτάθλημα, οι ερυθρόλευκοι έχουν πίστη στις δυνατότητές τους και ότι μπορούν να πάρουν το δεύτερό τους φετινό νικηφόρο αποτέλεσμα. Κλειδί ασφαλώς για θετικό αποτέλεσμα αποτελεί η άμυνα, μια γραμμή στην οποία «πονάει» αφού έχει δεχθεί 15 γκολ.