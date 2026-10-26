Οι τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα της Πάφου στο «Αμμόχωστος»

Με στόχο την επιστροφή στα τρίποντα η Πάφος φιλοξενείται από τη Νέα Σαλαμίνα στο στάδιο «Αμμόχωστος» για την 7η αγωνιστική.

Με τέσσερις αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής της παφιακής ομάδας Ρικάρντο Σα Πίντο εν συγκρίσει με τον τελευταίο αγώνα με τη Ρίγα, καθώς οι Νορό, Σέμα, Σούνιτς και Λελέ πήραν τις θέσεις των Λουίζ, Ιωάννου, Μπρίτο και Άντερσον.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Νόρο, Μαέ, Σέμα, Γκούγκα, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Μπίελ, Κορέια, Λελέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παπαστυλιανού, Πέτρου, Ζαγκέ, Κίνα, Ιωάννου, Άντερσον, Μαμάντοφ, Εύζωνα, Κ. Ιωάννου, Λουίζ, Πατράο, Μπρίτο.