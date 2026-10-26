Ανακοίνωσε sold out για «Arena» η Ομόνοια

Εξαντλήθηκαν όπως αναμενόταν τα εισιτήρια της Ομόνοιας για το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λάρνακα.

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν sold out ενόψει της αποψινής (19:00) αναμέτρησης με τους κιτρινοπράσινους στην «Αρένα».