Ανακοίνωσε sold out για «Arena» η Ομόνοια
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τέλος τα εισιτήρια
Εξαντλήθηκαν όπως αναμενόταν τα εισιτήρια της Ομόνοιας για το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λάρνακα.
Οι πράσινοι ανακοίνωσαν sold out ενόψει της αποψινής (19:00) αναμέτρησης με τους κιτρινοπράσινους στην «Αρένα».
🎟️ Τα εισιτήρια του αγώνα έχουν εξαντληθεί. 🏟️ Οι είσοδοι του γηπέδου θα ανοίξουν στις 17:30. 🆘 Η Green Boutique Σταυρού θα κλείσει στις 16:00. 👉 Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://t.co/h76CoLQplu https://t.co/bW9mX4DOkL— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) October 26, 2026