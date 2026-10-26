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Σε άλλους ήταν τα φώτα, αλλά αυτός ήταν που «έλαμψε»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κωνσταντίνος Σεργίου ήταν ασταμάτητος.

Ήταν λογικό τα φώτα να στραφούν στον Μπάρακ Ιτζχάκι που έκανε ντεμπούτο στον πάγκο της Ανόρθωσης. Και κατά τη διάρκεια του ματς, στους δύο σκόρερ. 

Όμως στο νικηφόρο 2-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου, «έλαμψε» ο Κωνσταντίνος Σεργίου. Ήταν πραγματικά ασταμάτητος από τη δεξιά πλευρά και έδωσε πολλές πάσες που μπορούσαν να γίνουν ασίστ, αλλά οι συμπαίκτες του, δεν τις αξιοποίησαν.

Η τηλεοπτική πλατφόρμα της Cablenet δικαίως τον ανέδειξε ως MVP και με την όλη του παρουσία, κέρδισε το χειροκρότημα.

Σαφώς και απαιτείται σταθερότητα αλλά δείχνει πλέον μία ωριμότητα στο παιχνίδι του.

Χ.Χ

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