Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα

Μετά τον ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά, ολοκλήρωσε και η Βάσω Τσαρούχα την απολογία της στον ανακριτή για το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ.

Η διεθνής διαιτητής προσήλθε λίγο μετά τις 10:00 στην Ευελπίδων και η διαδικασία τελείωσε περίπου στις 14:30.

Σειρά θα πάρει σύντομα ο Τάσος Πηλοΐδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των απολογιών των έξι συλληφθέντων για την υπόθεση.

Αμέσως μετά και τη δική του απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν, όπως συνέβη με τους Βαγγέλη Λιόλιο, Πέτρο Παπαπέτρου και Γιώργου Μαυραγάνη.