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Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνείται τα πάντα και ο Κορομηλάς - Τι ισχυρίστηκε για τα ποσά στο σπίτι του

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα ισχυρίστηκε η πλευρά του ειδικού συμβούλου διαιτησίας, Ηλία Κορομηλά, στην απολογία του ενώπιων του ανακριτή. Αρνείται κάθε κατηγορία, προσκόμισε παραστατικά, τι είπε για την καταγγελία Ουκρανού.

Ο Ηλίας Κορομηλάς, όντας ένας εκ των έξι συλληφθέντων για το Basketgate, το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ με τους φερόμενους στημένους αγώνες, απολογήθηκε ενώπιων του ανακριτή στην Ευελπίδων, το πρωί της Δευτέρας.

Η πλευρά του πρώην ρέφερι και νυν ειδικού συμβούλου διαιτησίας αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδει η ελληνική Δικαιοσύνη, περί των 9 πράξεων δωροδοκίας που του αποδίδονται, προς διαιτητές και παράγοντες του αθλήματος.

Ο Ηλίας Κορομηλάς τονίζει πως ουδέποτε διέπραξε οτιδήποτε αξιόποινο και πάντοτε λειτουργούσε εντός των καθηκόντων του.

Αναφορικά με τα ποσά που εντοπίστηκαν στον οικεία του κατά τις έρευνες, προσκόμισε στον 9ο τακτικό ανακριτή έγγραφα και παραστατικά για να αιτιολογήσει τις 102.000 ευρώ.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι μπορεί να δικαιολογήσει και τις 263.000 ευρώ, που σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, του καταβλήθηκε ως αποζημίωση μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του στη διαιτησία και στη συνέχεια προχώρησε στην ανάληψη του από τραπεζικό του λογαριασμό.

Όσο για την καταγγελία που είχε γίνει από Ουκρανό διαιτητή και περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο Ηλίας Κορομηλάς, υποστηρίζει ότι όσα αναφέρθηκαν περί πρόθεσής του να δώσει «δώρο» 10.000 ευρώ για διαιτητική εύνοια προς την Ούνικς Καζάν στον τελικό του Eurocup 2021, «δεν έχουν ποινικό ενδιαφέρον καθώς είχε από τότε γίνει επίσημη καταγγελία», με την υπόθεση να έχει μπει στο αρχείο.

Σημειώνεται, δε, πως πριν την έναρξη της απολογίας, εντός του ανακριτικού γραφείο βρέθηκε ως μάρτυρας προτεινόμενος από την υπεράσπιση, ο λογιστής του Ηλ. Κορομηλά.

 

 

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