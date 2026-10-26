«Ο Ζιντάν θα ήταν ο νικητής αλλα...» - Ο Καναβάρο μίλησε για την ιστορική «Χρυσή Μπάλα» του

Ο Φάμπιο Καναβάρο θυμήθηκε την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» το 2006, όταν επικράτησε του Ζινεντίν Ζιντάν, αποκαλύπτοντας μια απίθανη ιστορία για το πώς αρχικά πίστεψε ότι η είδηση της βράβευσής του ήταν μέρος... μιας φάρσας.

Ο επονομαζόμενος «Τοίχος του Βερολίνου» παραμένει ο τρίτος κλασικός αμυντικός στην ιστορία που κατέκτησε το σπουδαίο βραβείο, το οποίο απονέμει το γαλλικό περιοδικό «France Football».

Ωστόσο, ο χαρισματικός Ναπολιτάνος παραδέχθηκε ότι η έκβαση της ψηφοφορίας θα ήταν εντελώς διαφορετική, αν δεν είχε συμβεί το ιστορικό περιστατικό ανάμεσα στον Ζινεντίν Ζιντάν και τον Μάρκο Ματεράτσι, μέσα στην ένταση της βραδιάς του τελικού στο Βερολίνο.

Όλα έδειχναν πως ο Ζινεντίν Ζιντάν, θα ολοκλήρωνε την ένδοξη καριέρα του κατακτώντας ακόμα ένα ατομικό βραβείο. Μέχρι το μοιραίο 110ο λεπτό της παράτασης στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, ο «Ζιζού» είχε όλα τα δεδομένα με το μέρος του.

«Αν ο Ζιντάν δεν είχε κουτουλήσει τον Ματεράτσι, θα είχε σίγουρα κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Πριν από τον τελικό, η FIFA τον είχε ήδη επιλέξει ως τον κορυφαίο παίκτη, ενώ εγώ ήμουν δεύτερος... Γι’ αυτό το μισό τρόπαιο ανήκει στον Μάρκο», τόνισε ο θρυλικός κεντρικός αμυντικός.

Η είδηση ότι κατέκτησε το κορυφαίο ατομικό βραβείο έφτασε στον Φάμπιο Καναβάρο με έναν εντελώς σουρεαλιστικό τρόπο. Λίγους μήνες μετά το σκάνδαλο Calciopoli, που στέρησε από τη Γιουβέντους δύο τίτλους και έστειλε τη μεγάλη ομάδα του Τορίνο στη Serie B, ο Καναβάρο επιχειρούσε να χτίσει μια νέα εποχή στη Ρεάλ Μαδρίτης, υπό τις οδηγίες του Φάμπιο Καπέλο.

Η απίθανη ιστορία της κατάκτησης του βραβείου

Φεύγοντας από την προπόνηση, ο Φάμπιο Καναβάρο, όπως διηγήθηκε, παρατήρησε έναν άνδρα να του κάνει έντονες χειρονομίες και να τρέχει προς το αυτοκίνητό του, φωνάζοντας το όνομά του. Ο άγνωστος μπήκε στη θέση του συνοδηγού και του αποκάλυψε πως εργαζόταν στο «France Football», ενημερώνοντάς τον ότι είχε προηγηθεί με μεγάλη διαφορά από τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν στην ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα. Μάλιστα, του ζήτησε να μεταβούν αμέσως στο σπίτι του για μια φωτογράφιση.

Ο Ιταλός αμυντικός, ωστόσο, πίστεψε πως επρόκειτο για φάρσα, θεωρώντας ότι είχε πέσει θύμα της γνωστής τηλεοπτικής εκπομπής «Scherzi a Parte». Έτσι, τηλεφώνησε στη σύζυγό του και της είπε πως κάποιοι από τη Γαλλία τον είχαν ενημερώσει ότι είχε κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Εκείνη, από την πλευρά της, ξέσπασε σε γέλια, θεωρώντας πως κάποιος του έκανε πλάκα, καθώς πίστευε ότι το βραβείο προοριζόταν αποκλειστικά για τους σκόρερ και τους «δεκαρίους».

Με την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας», ο Καναβάρο μπήκε στο ίδιο πάνθεον με τους θρύλους του γερμανικού ποδοσφαίρου, Φραντς Μπεκενμπάουερ και Ματίας Ζάμερ, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος αμυντικός στην ιστορία που κέρδισε το βραβείο. Παράλληλα, παραμένει ο τελευταίος Ιταλός που έχει τιμηθεί με τη συγκεκριμένη διάκριση, μετά από σπουδαίες μορφές του ποδοσφαίρου της χώρας, όπως ο Ομάρ Σιβόρι το 1961, ο Τζάνι Ριβέρα το 1969, ο Πάολο Ρόσι το 1982 και ο Ρομπέρτο Μπάτζιο το 1993.

athletiko.gr