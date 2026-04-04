Πανηγύρισε την 23η νίκη η Νέα Σαλαμίνα και δύο... βήματα ακόμη για να επιστρέψει αήττητη!

Παρόλο που εδώ και καιρό έχει υλοποιήσει τόσο τον στόχο της ανόδου όσο και της κατάκτησης του πρωταθλήματος, η Νέα Σαλαμίνα δεν... καταλαβαίνει τίποτα.

Στην αναμέτρηση με την Αγία Νάπα στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της β΄ φάσης, επικράτησε με 3-0 της Αγίας Νάπας (δύο γκολ ο Μπαλντέ και ένα ο Γιώργος Χριστοδούλου) και κατέγραψε την 23η της νίκη σε 27 αγώνες, έχοντας επίσης τέσσερις ισοπαλίες και σύνολο 73 βαθμών.

Έμειναν λοιπόν ακόμη δύο... βήματα για να επιστρέψει αήττητη στα σαλόνια της Α΄ Κατηγορίας. Στην 13η στροφή θα φιλοξενηθεί από την Καρμιώτισσα (18/04) και στο φινάλε θα υποδεχθεί τον ΑΣΙΛ (25/04).