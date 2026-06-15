Οι 240 μέρες στον Ολυμπιακό, οι 255 στον Εθνικό και το στοίχημα του Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ

Μετά από 14 χρόνια, ο Νίκος Παπαδόπουλος έρχεται στην Κύπρο για να αναλάβει αυτή τη φορά τον ΑΠΟΕΛ.

Και σίγουρα αποτελεί πολύ μεγαλύτερο στοίχημα για τον ίδιο σε σχέση με τις δύο προηγούμενες του προκλήσεις. Πρώτα στον Ολυμπιακό όπου θήτευσε για 240 μέρες και στη συνέχεια στον Εθνικό όπου βρέθηκε για 255 μέρες το 2011 και 2012. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το συμβόλαιο συνεργασίας με τους γαλαζοκίτρινους θα είναι για δύο χρόνια.

Έρχεται σε μία δύσκολη περίοδο για τη γαλαζοκότρινη ομάδα όμως έδειξε στον Λεβαδειακό που ήταν το τελευταίο του προπονητικό σπίτι, πως μπορεί να αναδείξει πολλά ταλέντα. Έκανε πολύ καλή δουλειά και σίγουρα για αυτό και του κτύπησαν την πόρτα.

Και πάνω σε αυτό «επενδύουν» στον ΑΠΟΕΛ. Στην ανάδειξη των ταλέντων της ομάδας για διπλό σκοπό. Την κάλυψη αναγκών στο ρόστερ που σε βάθος χρόνου θα φέρουν και ρευστό μέσω πωλήσεων.

Άλλη η πίεση στον Λεβαδειακό και άλλη στον ΑΠΟΕΛ. Όμως πιο έμπειρος από τότε που ήταν ξανά στην Κύπρο, θέλει να κάνει ακόμη ένα βήμα προς τα πάνω...