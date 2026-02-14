Ακόμη πιο κοντά στη στέψη, τρίποντο σε δύο... δόσεις για Νέα Σαλαμίνα

Ολοκλήρωσε τη δουλειά η Νέα Σαλαμίνα. Στον εκτός έδρας με την Αγία Νάπα, που άρχισε χθες (13/2) και διεκόπη στο 43΄ λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου από την έντονη βροχόπτωση, και συνεχίστηκε σήμερα, οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 2-0, κάνοντας το 5/5 στη β΄ φάση του πρωταθλήματος.

Η προσφυγική ομάδα, που πήρε προβάδισμα... χθες με το γκολ του Άνθιμου (8΄), σκόραρε σήμερα άλλο ένα γκολ με τον Λουκά (72΄) και πανηγύρισε το συνολικά 18ο της τρίποντο σε 20 αγώνες, παραμένοντας παράλληλα αήττητη.

Η Νέα Σαλαμίνα έφτασε στους 56 βαθμούς και, απέχοντας 21 από τη δεύτερη θέση και με εννέα αγωνιστικές να εκκρεμούν, έχει πλησιάσει ακόμη περισσότερο στη μαθηματική της στέψη ως πρωταθλήτρια.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής του α΄ γκρουπ:

Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Καρμιώτισσα - ΑΣΙΛ 5-0

Δόξα - ΜΕΑΠ (σε εξέλιξη)

Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΠΑΕΕΚ (Κυριακή 15/2, 15:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Νέα Σαλαμίνα 56

2. Καρμιώτισσα 35

3. ΠΑΕΕΚ 35 (-1 αγώνα)

4. Αγία Νάπα 33

5. Δόξα 31 (-1 αγώνα)

6. Ομόνοια 29ης Μαΐου 31 (-1 αγώνα)

7. ΑΣΙΛ 26

8. ΜΕΑΠ 21 (-1 αγώνα)