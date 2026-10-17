«Ντρέπομαι που είμαι μέλος του δ.σ. της ΚΟΠ»

Συνεχίζονται τα παράπονα στη Νέα Σαλαμίνα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Απόλλωνα με τον εκπρόσωπο της ομάδας στην ΚΟΠ να ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση.

Μετά την ανάρτηση του προέδρου Πάρη Ανδρέου, ο Ελένιος Κουκλής αναφέρει με ανάρτησή του ότι ντρέπεται που αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας και τονίζει πως οι Φοίβος Βάκης και Αντόνιο Νταμάτο οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν εξηγήσεις.

Συγκεκριμένα έγραψε:

Προς όλο τον φίλαθλο κόσμο της Κύπρου,

Ντρέπομαι που είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), όταν η εικόνα της κυπριακής διαιτησίας προκαλεί τέτοια απογοήτευση και αγανάκτηση.

Οι κύριοι Φοίβος Βάκης και Αντόνιο Νταμάτο οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να δώσουν εξηγήσεις για την κατάσταση που επικρατεί.

Ο φίλαθλος κόσμος αξίζει σεβασμό! Ντροπή για την εικόνα της διαιτησίας!

Ελένιος Κουκλής

Μέλος Δ.Σ ΚΟΠ