ΦΩΤΟ: «No comment» από τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας για τη γραμμή του VAR

Στη Νέα Σαλαμίνα έχουν έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Απόλλωνα όπου δέχθηκαν την ήττα με 4-2, με τους ερυθρόλευκους να αντιδρούν για το ακυρωθέν τους γκολ καθώς και τα δύο πέναλτι των γηπεδούχων.

Ο προπονητής της ομάδας Άνχελ Λόπεθ άφησε αιχμές στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ενώ ο πρόεδρος της προσφυγικής ομάδας Πάρης Ανδρέου προχώρησε σε ανάρτηση στα ΜΚΔ, δημοσιεύοντας στιγμιότυπο από το πλάνο που παρουσίασε το VAR με τη γραμμή που τραβήχτηκε στο γκολ που ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ.

«No comment» (σ.σ. «χωρίς σχόλια») έγραψε ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας