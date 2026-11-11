Επιστροφή με άλλο... ρόστερ

Είναι γεγονός πως η Πάφος FC «κτυπήθηκε» αρκετά από τους τραυματισμούς στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν. Και πρόκειται και για παίκτες με σημαντική επίδραση.

Το μεγάλο κτύπημα φυσικά ήταν με τον Ζάζα, όμως υπήρχαν και άλλοι παροπλισμοί. Ο Ρικάρντο Σα Πίντο ελπίζει πως αυτή η κακοδαιμονία θα λάβει τέλος και με την επανέναρξη θα έχει ένα... άλλο ρόστερ στη διάθεσή του.

Οι ενδείξεις λένε πως οι Νταβίντ Λουίζ, Γκολντάρ και Ενγκαμαλέου θα είναι έτοιμοι με την επιστροφή στην αγωνιστική δράση, ενώ ακόμη λίγο χρόνο θα χρειαστεί ο Μπιέλ. Και έρχεται ένα βαρυφορτωμένο πάλι πρόγραμμα, με εντός και εκτός των τειχών απαιτητικά παιχνίδια.

Άρα λοιπόν θα χρειαστεί να είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι ώστε να μείνει εντός στόχων στο πρωτάθλημα και να διεκδικήσει μέχρι τελικής πτώσεως τις πιθανότητες για πρόκριση στην 24άδα του Conference League.