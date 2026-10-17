Λόπεθ: «Δεν θα μιλήσω για διαιτησία, όλη η Κύπρος είδε...»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Άνχελ Λόπεθ μετά την ήττα της ομάδας του με 4-2 από τον Απόλλωνα στη Λεμεσό.

«Μην με ρωτήσετε για τη διαιτησία, δεν θα απαντήσω. Προτιμώ να μην μιλήσω για τους διαιτητές. Όλη η Κύπρος είδε τι γίνεται με τη Νέα Σαλαμίνα σε αυτά τα πρώτα έξι παιχνίδια.

Παίξαμε φανταστικό παιχνίδι, είμαι περήφανος από την ομάδα μου, τους παίκτες μου, απίθανη προσπάθεια. Επιστρέψαμε από το 2-0. Πιστέψαμε μέχρι το τέλος. Είναι εκπληκτικό να είμαι προπονητής αυτής της ομάδας.

Στην αρχή του αγώνα αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα, μετά το 2-0 έκανα την αλλαγή με τον Γιούση, άλλαξε το παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν αποκλειστικά δικό μας και ασχέτως προϋπολογισμών κοιτάξαμε τον Απόλλωνα στα μάτια.

Ναι δεχόμαστε αρκετά γκολ, έχετε δίκαιο, δεχθήκαμε δύο πέναλτι σήμερα. Κάθε βδομάδα πέναλτι. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεχόμαστε αρκετά γκολ...»