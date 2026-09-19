Έβαψε ερυθρόλευκο το ντέρμπι της Αμμοχώστου η Νέα Σαλαμίνα

Έκανε σεφτέ και μάλιστα με θόρυβο η Νέα Σαλαμίνα!

Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 3-0 επί της Ανόρθωσης στο «Αμμόχωστος», για την 4η αγωνιστική, με γκολ των Ποβέδα, Λουκά και Γκράντσιρ. Αυτή είναι η πρώτη νίκη για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έφτασαν πλέον τους 4 βαθμούς, ενω η «Κυρία» έμεινε στους 3, με την ήττα να θεωρείται σοβαρό πισωγύρισμα. Το σύνολο του Ελ Μαέστρο δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια μετά το τρίποντο στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και πλέον καλείται να... σηκώσει κεφάλι ώστε να μην χαθεί κι άλλο πολύτιμο έδαφος.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, η Ανόρθωση είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο πρώτο 40λεπτο. Έχασε σημαντικές στιγμές, έδειχνε συμπαγής και δεν απειλήθηκε. Στις τελευταιες όμως στιγμές του ημιχρόνου, η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε μέτρα και σε μια υποδειγματική αντεπίθεση, ο Ποβέδα με σουτ βολίδα, νίκησε τον Κάρλστρομ. Στο δεύτερο 45λεπτο, οι κυανόελυκοι δεν... μπήκαν στο παιχνίδι. Το σύνολο του Ελ Μαέστρο έχασε την αυτοσυγκέντρωση του, το αντίστοιχο του Λόπες κέρδισε κατοχή και ο Λουκά διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του με νέο δυνατό σουτ από πλάγια θέση.

Στις καθυστερήσεις, ο Γκράντσιρ διαμόρφωσε το τελικό σκορ και οι γηπεδούχοι πήραν μια σπουδαία νίκη ηρεμίας και αισιοδοξίας. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν ξανά σημάδια αστάθειας, τα οποία και πλήρωσε.

Στη συνέχεια (5η αγωνιστική), η Νέα Σαλαμίνα θα αναμετρηθεί με τον ΑΠΟΕΛ (10/10, ενώ η Ανόρθωση θα υποδεχθεί την Πάφο (11/10). Τις επόμενες δύο εβδομάδες, ακολουθεί διακοπή λόγω εθνικών υποχρεώσεων.

Η εξέλιξη του αγώνα...

90'+4 Τέλος του αγώνα.

90'+4 ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα! Ο Γκράντσιρ με πλασέ σχεδόν ανενόχλητος διαμόρφωσε το 3-0.

84' Νεα απόκρουση του Βάρο σε σουτ του Βαν Νιφ.

74' Καλή στιγμή για την Ανόρθωση. Ο Βάρο απέκρουσε με διπλή προσπάθεια το δυνατό σουτ του Ηλία.

64' ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Λουκά με σουτ βολίδα από πλάγια θέση εντός περιοχής, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

51' Εξαιρετική απόκρουση του Κάρλστρομ σε δυνατό σουτ του Ποβέδα.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+3 Τέλος πρώτου μέρους.

44' ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα! Αντεπίθεση για τους γηπεδούχους, ο Ποβέδα με πλασέ-βολίδα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

33' Ο Ντα Κρουζ βρέθηκε σε καλή θέση εντός περιοχής, όμως το δυνατό του πλασέ δεν βρήκε στόχο.

26' Απίθανη χαμένη ευκαιρία για την Ανόρθωση, μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κίκο!

15' Τεράστια απόκρουση του Βάρο σε κεφαλιά του Σεργίου.

13' Πρώτη καλή φάση για τη Νέα Σαλαμίνα με άστοχο σουτ του Γιούση.

6' Καλή στιγμή για την Ανόρθωση. Φαλτσαριστό μακρινό σουτ του Κις, μόλις έξω η μπάλα.

3' Ελέχθηκε φάση για πέναλτι στην Ανόρθωση (χέρι του Ποβέδα εντός περιοχής). Δεν διαπίστωσε παράβαση το VAR. Συνεχίζεται το παιχνίδι.

1' Σέντρα στη Λάρνακα!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Bάρο, Βίκτωρος, Αρτυματάς, Γκονζάλες, Χανίν, Χριστοδούλου, Γερολέμου (77′ Αλνταϊρ), Κονατέ (56′ Κιντιγιά), Γκράντσιρ, Γιούσης, Ποβέδα (56′ Λουκά).

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάλστρεμ, Φουρτάδο, Αρτυματάς, Τόσιτς (46′ Καραμανώλης), Σεργίου (57′ Μ. Ηλία), Αμποάγκι, Μίντεντορπ (75′ Φαν Νιφ), Κίκο, Κις, Χρυσοστόμου (75′ Σόσα), Ντα Κρουζ (57′ Λόπες).

ΣΚΟΡΕΡ: 44' Ποβέδα, 64' Λουκά, 90'+ Γκράντσιρ / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 25' Γκραντσίρ, 51' Ποβέδα / 36' Ντα Κρουζ

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας