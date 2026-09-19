ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έβαψε ερυθρόλευκο το ντέρμπι της Αμμοχώστου η Νέα Σαλαμίνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ποβέδα, Λουκά και Γκράντσιρ οι σκόρερ κόντρα στην Ανόρθωση

Έκανε σεφτέ και μάλιστα με θόρυβο η Νέα Σαλαμίνα!

Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 3-0 επί της Ανόρθωσης στο «Αμμόχωστος», για την 4η αγωνιστική, με γκολ των Ποβέδα, Λουκά και Γκράντσιρ. Αυτή είναι η πρώτη νίκη για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έφτασαν πλέον τους 4 βαθμούς, ενω η «Κυρία» έμεινε στους 3, με την ήττα να θεωρείται σοβαρό πισωγύρισμα. Το σύνολο του Ελ Μαέστρο δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια μετά το τρίποντο στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και πλέον καλείται να... σηκώσει κεφάλι ώστε να μην χαθεί κι άλλο πολύτιμο έδαφος. 

Όσον αφορά στο παιχνίδι, η Ανόρθωση είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο πρώτο 40λεπτο. Έχασε σημαντικές στιγμές, έδειχνε συμπαγής και δεν απειλήθηκε. Στις τελευταιες όμως στιγμές του ημιχρόνου, η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε μέτρα και σε μια υποδειγματική αντεπίθεση, ο Ποβέδα με σουτ βολίδα, νίκησε τον Κάρλστρομ. Στο δεύτερο 45λεπτο, οι κυανόελυκοι δεν... μπήκαν στο παιχνίδι. Το σύνολο του Ελ Μαέστρο έχασε την αυτοσυγκέντρωση του, το αντίστοιχο του Λόπες κέρδισε κατοχή και ο Λουκά διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του με νέο δυνατό σουτ από πλάγια θέση.

Στις καθυστερήσεις, ο Γκράντσιρ διαμόρφωσε το τελικό σκορ και οι γηπεδούχοι πήραν μια σπουδαία νίκη ηρεμίας και αισιοδοξίας. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν ξανά σημάδια αστάθειας, τα οποία και πλήρωσε. 

Στη συνέχεια (5η αγωνιστική), η Νέα Σαλαμίνα θα αναμετρηθεί με τον ΑΠΟΕΛ (10/10, ενώ η Ανόρθωση θα υποδεχθεί την Πάφο (11/10). Τις επόμενες δύο εβδομάδες, ακολουθεί διακοπή λόγω εθνικών υποχρεώσεων. 

Η εξέλιξη του αγώνα...

90'+4 Τέλος του αγώνα. 

90'+4 ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα! Ο Γκράντσιρ με πλασέ σχεδόν ανενόχλητος διαμόρφωσε το 3-0.

84' Νεα απόκρουση του Βάρο σε σουτ του Βαν Νιφ. 

74' Καλή στιγμή για την Ανόρθωση. Ο Βάρο απέκρουσε με διπλή προσπάθεια το δυνατό σουτ του Ηλία. 

64' ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Λουκά με σουτ βολίδα από πλάγια θέση εντός περιοχής, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. 

51' Εξαιρετική απόκρουση του Κάρλστρομ σε δυνατό σουτ του Ποβέδα.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+3 Τέλος πρώτου μέρους.

44' ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα! Αντεπίθεση για τους γηπεδούχους, ο Ποβέδα με πλασέ-βολίδα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

33' Ο Ντα Κρουζ βρέθηκε σε καλή θέση εντός περιοχής, όμως το δυνατό του πλασέ δεν βρήκε στόχο.

26' Απίθανη χαμένη ευκαιρία για την Ανόρθωση, μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κίκο!

15' Τεράστια απόκρουση του Βάρο σε κεφαλιά του Σεργίου.

13' Πρώτη καλή φάση για τη Νέα Σαλαμίνα με άστοχο σουτ του Γιούση.

6' Καλή στιγμή για την Ανόρθωση. Φαλτσαριστό μακρινό σουτ του Κις, μόλις έξω η μπάλα.

3' Ελέχθηκε φάση για πέναλτι στην Ανόρθωση (χέρι του Ποβέδα εντός περιοχής). Δεν διαπίστωσε παράβαση το VAR. Συνεχίζεται το παιχνίδι.

1' Σέντρα στη Λάρνακα!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Bάρο, Βίκτωρος, Αρτυματάς, Γκονζάλες, Χανίν, Χριστοδούλου, Γερολέμου (77′ Αλνταϊρ), Κονατέ (56′ Κιντιγιά), Γκράντσιρ, Γιούσης, Ποβέδα (56′ Λουκά).

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάλστρεμ, Φουρτάδο, Αρτυματάς, Τόσιτς (46′ Καραμανώλης), Σεργίου (57′ Μ. Ηλία), Αμποάγκι, Μίντεντορπ (75′ Φαν Νιφ), Κίκο, Κις, Χρυσοστόμου (75′ Σόσα), Ντα Κρουζ (57′ Λόπες).

ΣΚΟΡΕΡ: 44' Ποβέδα, 64' Λουκά, 90'+ Γκράντσιρ / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 25' Γκραντσίρ, 51' Ποβέδα / 36' Ντα Κρουζ

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανατροπή στη Σεβίλλη με «τριπλό» Ραφίνια και 7Χ7 για την Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βράζουν» στον ΑΠΟΕΛ: «Αφιερωμένο σε αυτούς που αδυνατούν να καταλάβουν τα βασικά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαμένοι, κερδισμένοι και φινάλε αγωνιστικής με τρεις αναμετρήσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μέχρι το 2030 στην Μπαρτσελόνα ο Ραφίνια

La Liga

|

Category image

Έπεσε μαχόμενος ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup

EUROLEAGUE

|

Category image

Λοσάδα: «Ποτέ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν δεν κερδίζουμε στην έδρα μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ηρωικός Ηρακλής, κράτησε άσφαιρο τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης»!

Super League

|

Category image

Ο Νίκος Παπαδόπουλος αποκάλυψε γιατί αποβλήθηκε από τον Φελλά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Καρέτσας μπήκε και βοήθησε την Ντόρτμουντ να πάρει το διπλό στην Στουγκάρδη

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Επιστροφή με ψυχή πρωταθλήτριας για την Ίντερ, έκοψε τη χαρά της Ρόμα!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λόπεθ: «Υποφέραμε στο παιχνίδι όμως τα καταφέραμε»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Κακοί στο δεύτερο ημίχρονο, η θέληση δεν είναι αρκετή»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ευρεία νίκη της Νέας Σαλαμίνας επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ: Χορταστική μοιρασιά, αλλά... «Χ»αμένη ευκαιρία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη