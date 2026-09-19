Λόπεθ: «Υποφέραμε στο παιχνίδι όμως τα καταφέραμε»

Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Άνχελ Λόπεθ μετά τη νίκη της Νέας Σαλαμίνας επί της Ανόρθωσης.

Αναλυτικά: «Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον εκπληκτικό μας κόσμο. Βοήθησε την ομάδα, του δώσαμε ό,τι μπορούσαμε στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Θεωρώ οτι η μπάλα ήταν άδικη μαζί μας στα πρώτα τρία παιχνίδι. Τα αναλύσαμε και καταλήξαμε ότι λόγω κάποιων συγκυριών, δεν αξίζαμε τον ένα βαθμό. Δείξαμε τις ικανότητες μας και πήραμε τη νίκη. Υποφέραμε στο παιχνίδι όμως τα καταφέραμε. Πριν από αυτό το παιχνίδι έλεγαν ότι είμαστε η χειρότερη ομάδα, τώρα ίσως να λένε πως είμαστε καλοί. Δεν μας απασχολεί αυτό, δουλεύουμε όλοι μαζί για το καλύτερο. Είχαν αυτοπεποίθηση στην Ανόρθωση. Μαζί, ενωμένοι καταφέραμε να αξιοποιήσουμε όλα όσα έπρεπε. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες. Να μην ξεχνάμε πως ήρθαμε από την 2η κατηγορία και δεν θα είναι εύκολο. Έχουμε 15 μέρες να δουλέψουμε».