Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το ΑΕΚ – Πάφος FC

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στην 3η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan διεξάγεται σήμερα στις 19:00 στην ΑΕΚ Αρένα, με την ΑΕΚ Λάρνακας να υποδέχεται την Πάφος FC.

Οι δύο ομάδες έχουν αρχίσει αήττητες το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ μετρά δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και 7-2 γκολ, ενώ η Πάφος FC έχει τέσσερις βαθμούς και παραμένει χωρίς να έχει δεχθεί γκολ, με απολογισμό 3-0.

Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση, με την ΑΕΚ να έχει μικρό προβάδισμα για τη νίκη στα 2.35. Η επικράτηση της Πάφος FC προσφέρεται στα 2.90, ενώ η ισοπαλία δίνεται στα 3.35.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές αγορές. Το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 3.40, ενώ για την Πάφος FC η αντίστοιχη επιλογή ανεβαίνει στα 3.95.

Σε ακόμη υψηλότερη απόδοση προσφέρεται το ενδεχόμενο να σημειωθεί αυτογκόλ στην αναμέτρηση, το οποίο δίνεται στα 10.00.

Πέραν των πιο πάνω, στη Stoiximan υπάρχει πληθώρα επιλογών για Over/Under, γκολ, ημίχρονο, ειδικά στοιχήματα, χάντικαπ, ασιατικές αγορές και λεπτά, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder.

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