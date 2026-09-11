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Λόπεθ: «Οι παίκτες της ΑΕΛ ήταν σαν να έπαιζαν μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι δηλώσεις του προπονητή των ερυθρολεύκων

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Άνχελ Λόπεθ μετά την ήττα της ομάδας του με 2-1 από την ΑΕΛ στη Λεμεσό όπου δέχθηκε το γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα.

Αναλυτικά...

Νομίζω κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι μέχρι τώρα, ήμασταν συμπαγείς, κυριαρχήσαμε σε μεγάλο διάστημα, παίξαμε με ενέργεια, δύναμη, είχαμε τον έλεγχο, αλλά ξανά με κάποιες μικρές λεπτομέρειες χάσαμε τον βαθμό.

Χάσαμε το πέναλτι και την ευκαιρία να ισοφαρίσουμε πριν το ημίχρονο αλλά ακόμη κι έτσι σπρώξαμε τους παίκτες και το πιστέψαμε. Σκοράραμε το 1-1, πλησιάσαμε το δεύτερο αλλά ειλικρινά δυσκολεύομαι να καταλάβω κάποιες αποφάσεις των διαιτητών και στα τρία παιχνίδια αλλά ειδικά στο σημερινό.

Οι παίκτες της ΑΕΛ συνέχεια μας μπλόκαραν. Σε όλο το παιχνίδι. Είναι σαν να έπαιζαν μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο. Το έλεγα συνέχεια στον τέταρτο διαιτητή. Και στο τελευταίο λεπτό ένα δικό μας μπλοκ, σαν να έψαχνε κάτι ο διαιτητής για να δώσει πέναλτι. Η Νέα Σαλαμίνα είναι μια ωραία, καθαρή ομάδα, σοβαρή, το κυπριακό ποδόσφαιρο χρειάζεται ομάδες σαν τη Νέα Σαλαμίνα και οι διαιτητές και η ομοσπονδία πρέπει να σκεφτούν τι κάνουν με τη Νέα Σαλαμίνα γιατί δεν μας σέβονται.

Μεγαλώνουμε μέρα με τη μέρα, σήμερα είχαμε πολλά θετικά πράγματα για να κρατήσουμε. Είχαμε 15 μεταγραφές. Η ομάδα μεγαλώνει, το πιστεύει, ακολουθεί το πλάνο, σήμερα έδειξε πάθος, ενέργεια, τακτική. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, είμαστε μαζί, ενωμένοι. Το να πάει η Νέα Σαλαμίνα θα είναι στη θέση που της αξίζει όσο εξαρτάται από εμάς, γιατί δεν εξαρτώνται τα πάντα από εμάς.

Είχαμε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια. Με μια κίνηση στη γραμμή της περιοχής, με τα χέρια στο γρασίδι, έδωσε αμέσως πέναλτι στον αντίπαλο ο διαιτητής. Δεν ήρθαμε σήμερα εδώ για την ισοπαλία, θέλαμε τη νίκη και πήγαμε για αυτήν και πλησιάσαμε να την πάρουμε. Ένα γκολ με πέναλτι, ένα με μια καλή εκτέλεση φάουλ. Αλλά επαναλαμβάνω, έπρεπε η διαιτησία να είναι πιο ισορροπημένη ειδικά στα μπλοκς. Να σφυρίζουν και για τους δύο. Το έλεγα συνεχώς στους διαιτητές. Σφύρα τα μπλοκς. Και στο τελευταίο λεπτό ανακάλυψε κάτι για να τους δώσει την ευκαιρία. Προσπάθησε να τους βοηθήσει.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

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