Πήρε Τζόνσον Εμπό η Νέα Σαλαμίνα

Ο Τζόνσον Εμπό είναι το νέο μέλος στο ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας.

Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την επίτευξη συμφωνίας με τη Κηφισιά για τον δανεισμό του 24χρονου Νιγηριανού μέσου μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026–2027.

Aναλυτικά: «Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την ΠΑΕ Κηφισιά για τον δανεισμό του 24χρονου Νιγηριανού μέσου Timipere Johnson Eboh, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026–2027.

Ο Timipere Johnson Eboh γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 2002, έχει ύψος 1,82 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει και τη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Clique Sports της Νιγηρίας και το 2021 εντάχθηκε στον Αστέρα Τρίπολης. Στην Ελλάδα αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στον Παναθηναϊκό Β΄ και τον Ηρακλή, πριν ενταχθεί στην Κηφισιά.

Καλωσορίζουμε τον Timipere στην ερυθρόλευκη οικογένεια και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας!»