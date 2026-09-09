Το απίθανο σπριντ του Χάαλαντ σε αμυντικό τρανζίσιον, περνώντας τους υπόλοιπους σαν σταματημένους!

Προφανώς βρίσκεται στο επίκεντρο μετά το ματς της Σίτι με την Πόρτο, λόγω των δυο τερμάτων με τα οποία χάρισε στην ομάδα του τη νίκη με το τελικό 2-0.

Ωστόσο, ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποδεικνύει πως δεν είναι η μοναδική του δουλειά να βρεθεί εκεί που πρέπει τη στιγμή που πρέπει για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Νορβηγός συμμετέχει και στο αμυντικό τρανζίσιον ελέω της τρομερής ταχύτητάς του και το έκανε και στο εκτός έδρας ματς με τους «δράκους».

Σε φάση κατά την οποία για την απώλεια της μπάλας δεν είχε καμία ευθύνη, πάτησε το boost και άρχισε να περνά τον έναν μετά τον άλλον για να καλύψει αμυντικά, σε αντεπίθεση των Πορτογάλων!

Erling Haaland scored twice today but the best striker in the world also does the little things. Here he sprints 80 yards in an attempt to stop a Porto counterattack. pic.twitter.com/aLolSgyEar — Frank Isola (@TheFrankIsola) September 8, 2026

sport-fm.gr