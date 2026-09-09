Σύντομα η απόφαση για Ντέσερς στον Παναθηναϊκό - Συγκρατημένη αισιοδοξία για μείωση της ποινής

Αναμένει την απόφαση για τον Σίριλ Ντέσερς ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» κατέθεσαν την έφεση για τη μείωση της ποινής του Νιγηριανού στράικερ, ο οποίος αποβλήθηκε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η έφεση εκδικάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) και η απόφαση αναμένεται να βγει μέχρι και την Παρασκευή, δίχως να αποκλείεται και νωρίτερα, ακόμη και μέσα στη σημεριμή ημέρα!

Στις τάξεις του «τριφυλλιού» υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η τιμωρία των τριών αγωνιστικών, μπορεί να «πέσει» στη μια και αυτό διότι πρόκειται για... απώθηση του Μιχαηλίδη στη φάση της αποβολής και όχι για βιαιοπραγία, κάτι το οποίο φαίνεται και από το βίντεο της φάσης.

sport-fm.gr