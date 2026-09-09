Χόρεψε στη βροχή η Μπαρτσελόνα, πρεμιέρα στο Champions League με πεντάρα!

Η Μπαρτσελόνα έκανε το τέλειο ξεκίνημα στη League Phase του Champions League, αφού υπό καταρρακτώδη βροχή διέλυσε τη Φέγενορντ με 5-1 και φυσικά βρέθηκε στην κορυφή. Οι Καταλανοί έκαναν ό,τι ήθελαν στο ματς, δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης στους Ολλανδούς και έδειξαν με το... καλησπέρα πως είναι στα μεγάλα φαβορί για την κούπα. Εξαιρετικοί Ραφίνια και Γιαμάλ. Δυο δοκάρια είχαν οι γηπεδούχοι.

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα για την Μπαρτσελόνα, η οποία χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να ανοίξει το σκορ. Ο Ραφίνια… χόρεψε στη βροχή, απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του και με εξαιρετική ατομική ενέργεια έγραψε το 1-0. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν ψηλά, απείλησαν με τον Όλμο και στο 22ο λεπτό βρήκαν το δεύτερο γκολ. Ο Αντεγιέμι εκμεταλλεύτηκε τον χώρο έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Η Φέγενορντ προσπάθησε να αντιδράσει ανεβάζοντας τις γραμμές της, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Αντίθετα, η Μπαρτσελόνα άγγιξε το τρίτο γκολ στο 37', όταν η προσπάθεια του Κανσέλο σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ λίγο πριν από την ανάπαυλα ο Όλμο βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Το σκηνικό παρέμεινε ίδιο και στην επανάληψη, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να κυριαρχεί και να φτάνει στο 3-0 στο 57'. Ο Ραφίνια βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο και με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Η Φέγενορντ απάντησε δύο λεπτά αργότερα με τον Φέρι, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Κάθε φορά που η Μπαρτσελόνα ανέβαζε ταχύτητα, δημιουργούσε προβλήματα στην ολλανδική άμυνα. Στο 74' ο Φερμίν Λόπεθ έχασε μεγάλη ευκαιρία από κοντά, όμως τρία λεπτά αργότερα ήρθε το 4-0, με τον Γιαμάλ να βρίσκει δίχτυα με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η Φέγενορντ κατάφερε να πετύχει το γκολ της τιμής στο 82'. Έπειτα από σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Στάιν μείωσε σε 4-1. Η απάντηση των Καταλανών, πάντως, ήταν άμεση. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Ζεσούς πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, διαμορφώνοντας το 5-1. Οι «μπλαουγκράνα» συνέχισαν να ψάχνουν ακόμη ένα τέρμα μέχρι το φινάλε, με τον Ζεσούς να σημαδεύει το δοκάρι στο 90+3'.

gazzetta.gr