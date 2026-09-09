Μανιάτης: «Να επιστρέψει η Ανόρθωση εκεί όπου επιβάλλει η ιστορία της»

Με αφορμή την ανάληψη της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας της Ανόρθωσης, ο Γιάννης Μανιάτης προχώρησε σε ανάρτηση στα ΜΚΔ. Ο Ελλαδίτης θέτει ως στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην προσφυγική ομάδα να επιστρέψει εκεί όπου επιβάλλει η ιστορία της.

Η ανάρτηση Μανιάτη:

Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αποτελώ πλέον μέλος της οικογένειας της Ανόρθωσης, ενός ιστορικού Συλλόγου με μεγάλη δυναμική και υψηλές απαιτήσεις. Από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκα το ξεκάθαρο πλάνο και τη φιλοδοξία που υπάρχει για την επόμενη ημέρα της ομάδας. Στόχος μας είναι να δουλέψουμε με επαγγελματισμό, οργάνωση και συνέπεια, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην Ανόρθωση να επιστρέψει εκεί όπου επιβάλλει η ιστορία της. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, Χρίστο Μαραγκό, και τη Διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά και να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια