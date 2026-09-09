Προβληματισμός στον Άρη, όχι όμως πανικός...

Όλα στραβά και ανάποδα κύλησαν στον Άρη, με αποτέλεσμα η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα να έρθει με... βαρύ τρόπο. Το 1-4 από την Ομόνοια είναι αλήθεια πως φέρνει προβληματισμό, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πανικοβάλλει. Ναι μεν σε δύο αγώνες δεν κέρδισε η «Ελαφρά Ταξιαρχία» όμως έδειξε να έχει δυνατότητες. Στο ματς με τους πράσινους της Λευκωσίας δέχθηκε νωρίς γκολ, αντίδρασε, αλλά η κόκκινη του Κορέια στο α΄ μέρος και η λάθος εκτίμηση του Ζάντρο στο δεύτερο γκολ, ουσιαστικά της «έκοψαν» τα πόδια. Λάθη λοιπόν που κόστισαν και πρέπει να γίνουν μάθημα για τη συνέχεια.

Ο Άρτζομ Ράτζκοφ δεν θα αλλάξει πάντως την επιθετική του φιλοσοφία και ας έχει παραβιαστεί η εστία, έξι φορές. Ο Λευκορώσος τεχνικός αντιλαμβάνεται όμως όσο δεν έρχονται τα αποτελέσματα, θα μεγαλώσει και η πίεση. Μπορεί να απαιτείται χρόνος για ένα σύνολο που φτιάχτηκε από την αρχή, όμως ο στόχος είναι η παρουσία στα άνω διαζώματα.

Το επόμενο εμπόδιο είναι απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα εκτός έδρας (14/09) και σίγουρα πάει σε αυτό το ματς με την ετικέτα του φαβορί. Όμως πρέπει να αποδείξει την ανωτερότητά του και στον αγωνιστικό χώρο.