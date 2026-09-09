Οι ορισμοί διαιτητών για το ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τoυς διαιτητές του αγώνα ΑΕΛ – Νέα Σαλαμίνα για την 3η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου
20:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Νέα Σαλαμίνα
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης