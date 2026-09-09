Προαναγγέλλει «φιρμάνι» η Ομόνοια: «Μαντέψτε ποιος είναι εδώ»

Λίγες ώρες μετά τη διαρροή της πληροφορίας ότι η Ομόνοια ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Νταβίντ Ακιντόλα, οι πράσινοι δημοσίευσαν βίντεο με το οποίο προαναγγέλλουν μεταγραφή.

Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από ταξίδι με αεροπλάνο και από αεροδρόμιο και καταλήγει αναφέροντας... «μαντέψτε ποιος είναι εδώ».

Δείτε το βίντεο της Ομόνοιας: