Με τη βούλα γαλαζοκίτρινος ο Τσινεντού!

Την αναμενόμενη μεταγραφή του Τζόφρι Τσινεντού ανακοίνωσε η ΑΕΛ.

O 28χρονος Νιγηριανός επιθετικός με τον οποίον, όπως έγινε νωρίτερα σήμερα γνωστό, συμφώνησε με την ομάδα της Λεμεσού, φόρεσε κι επίσημα τα γαλαζοκίτρινα, έχοντας αποκτηθεί ως δανεικός από τη ρωσική Κρίλια.

Ο Τσινεντού, ο οποίος αγωνίζεται και στα άκρα της επίθεσης, έχει καταγραψει φέτος πέντε συμμετοχές και ένα γκολ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την απόκτηση, υπό μορφή δανεισμού, του Νιγηριανού ποδοσφαιριστή Chinedu Geoffrey (01/10/1997) από την PFC Krylia Sovetov Samara, μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, υγεία και πολλές σημαντικές στιγμές με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.