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Αρχή με Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα (πρόγραμμα)

ΓΗΠΕΔΟ

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Σέντρα σήμερα στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος

Mε τον αγώνα ανάμεσα σε δύο νεοφώτιστες ανοίγει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan 2026/27, με την Ομόνοια 29ης Μαΐου να υποδέχεται, στις 19:00 στο στάδιο «Κατωκοπιά – Επιστροφή»/«Γλαύκος Κληρίδης», την Καρμιώτισσα. Οι πράσινοι μπήκαν εντυπωσιακά στη νέα σεζόν, πετυχαίνοντας την πιο ευρεία νίκη της πρεμιέρας, επικρατώντας με 3-0 της Ε.Ν. Ύψωνα. Αντίθετα, η ομάδα των Πολεμιδιών ηττήθηκε με το ίδιο σκορ από την Πάφο FC και έτσι απόψε επιζητεί να ανοίξει λογαριασμό παίρνοντας τους πρώτους βαθμούς της.

2η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 04/09

19:00 Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα

Σάββατο, 05/09

19:00 Απόλλων - Ανόρθωση

20:00 Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα

Κυριακή, 06/09

19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

19:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΕΚ

Δευτέρα, 07/09

19:00 Πάφος FC - Ολυμπιακός

20:00 Άρης - Ομόνοια

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3η αγων.):

ΑΕΛ-Νέα Σαλαμίνα (11/09, 20:00), Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ (12/09, 19:00), Καρμιώτισσα-Ομόνοια Αρ. (12/09, 19:00), Ομόνοια-Απόλλων (12/09, 20:00), ΑΕΚ-Πάφος FC (13/09, 19:00), Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ (13/09, 20:00), Ε.Ν. Ύψωνα-Άρης (14/09, 20:00)

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